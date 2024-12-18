Повертається осінь, але...? Чим здивує українців погода 19 грудня

Синоптики озвучили прогноз погоди

У четвер, 19 грудня, в Україні стане ще трохи тепліше порівняно з попереднім днем. Однак у деяких областях варто очікувати опадів у вигляді снігу з дощем та низькою температурою повітря.

Такий прогноз було опубліковано на сайті Укргідрометцентру. Синоптики зазначають, що у цей день буде хмарна погода.

Температура повітря у західній частині України у четвер буде на рівні +8.. +10 градусів вдень та до +4 градусів у нічний час. У центральній частині очікується до +6..+8 градусів вдень, а вночі температура впаде до 0..+2 градусів.

На півночі та сході вдень стовпчики термометрів піднімуться до +2.. +4 градусів, а вночі буде від -1 до -3 у північних областях, і до -6 у східних. При цьому у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях пройде сніг із дощем у цей день.

Тим часом на півдні країни температура повітря вдень буде від +7 до +10 градусів. Вночі стовпчики термометрів впадуть до +2..+4.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні до кінця грудня і чи варто українцям чекати на сніг на Новий рік.