Переехали в другое жилье: как не потерять субсидию

Получать субсидию по двум адресам запрещено

Один из механизмов поддержки украинцев в затруднительное время – жилищная субсидия. Она предоставляется тем, кто не может самостоятельно платить за коммунальные услуги. Жизнь не предполагается и человеку может понадобиться переехать, при этом право на получение субсидии может сохраниться, но нужно выполнить ряд процедур.

В Пенсионном фонде "Телеграфу" рассказали, что для того, чтобы изменить адрес, на который предоставляется субсидия, нужно сначала от этого вида помощи отказаться по старому месту жительства.

Для этого нужно воспользоваться веб-порталом Пенсионного фонда. Получив квалифицированную электронную подпись в банке и зайдя на веб-портал, нужно зайти в раздел "Заявления на субсидии и льготы" и среди различных видов заявлений найти "Заявление на прекращение субсидии". Уже со следующего месяца можно подавать заявление на получение субсидии по новому адресу. Следует отметить, что нужно будет добавить документ, подтверждающий регистрацию по новому месту жительства. Для ВПЛ это, например, может быть соответствующая справка.

Подается новый комплект документов – заявление и декларация, где указываются данные новых поставщиков услуг. Оформить отказ от предоставления субсидии можно обратившись в Пенсионный фонд лично.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для внутреннего перемещенного лица есть свои условия при получении субсидии. В частности, переселенцам не учитывается государственная помощь на проживание в общий доход семьи.