Чи загрожує Україні блекаут цієї зими? В Раді дали чітку відповідь (відео)

Захист об'єктів енергетики на значно вищому рівні, ніж рік тому

Після одного дня без обмежень, 18 грудня в Україну знову повернулися графіки відключень світла. Проте блекаут нашій країні більше не загрожує.

Про це заявив народний депутат України фракція "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк. За його словами, українська енергетика підготовлена значно краще, ніж минулої зими.

Йдеться про другий рівень захисту, який показав, що він працює. Він здатний захистити енергооб'єкти не лише від уламків та "шахедів", але й від прямого влучання ракети.

Нагорняк додав, що зменшення обмежень електроенергії пов'язані з тим, що АЕС та ТЕС України працюють на повну потужність, адже енергетики працювали 24/7 для відновлення інфраструктури. Проте, енергетика України працює на межі споживання та генерації, додав він.

Як повідомляв "Телеграф", раніше заступник міністра енергетики Роман Андарак заявив, що графіки погодинних відключень електроенергії будуть реальністю ще кілька місяців. Щонайменше – до настання весни.

Нагадаємо, в Україні ввели нові графіки відключень світла. Директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко пояснив, навіщо це було зроблено. Одна з основних цілей — більш справедливий розподіл електроенергії між споживачами.