Хто може отримати субсидію на оплату рахунків за квартиру

Житлову субсидію розраховують індивідуально

В Україні вже не один рік працює інструмент підтримки для громадян, які не можуть самостійно сплатити за комунальні послуги. Житлову субсидію надають за заявою людини.

Отримувачем може бути як громадянин України, так і іноземець, якщо він легально проживає на території нашої держави. При цьому власником житла, на яке бажаєте отримувати субсидію, бути не обов'язково.

Хто може претендувати на субсидію в Україні

Офіційно зареєстрована в житлі особа.

Орендар який має договір оренди. Варто знати, що субсидію надають тільки на час дії договору оренди, зазначений в ньому.

Внутрішньо переміщена особа, яка проживає у приміщенні, але не має договору оренди. В такому випадку факт проживання підтверджується довідкою про реєстрацію ВПО, а кількість проживаючих може бути також підтверджена актом обстеження матеріально-побутових умов.

Індивідуальний забудовник, будинок якого ще не зданий в експлуатацію, проте комунальні рахунки вже надходять.

Для того, щоб подати документи на субсидію, потрібно звернутися до Пенсійного фонду одним з обраних способів: онлайн, особисто або поштою. Зробити це можна як у відділеннях Пенсійного фонду, так і через ЦНАП або ж скориставшись інтернет-подачею заяви та декларації про доходи через портал "Дія", портал Пенсійного фонду або відповідний додаток ПФУ для смартфонів.

При подачі документів заповнюється заява та декларація, в яких вказується не тільки адреса домогосподарства та потрібний перелік послуг ЖКГ, а й склад родини, матеріальне становище, наявність іншої нерухомості, прибутки тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що перевірити надання субсидії можна на сайті Пенсійного фонду або отримавши відповідь на електронну пошту чи на порталі "Дія". Для тих, хто не може скористатися інтернет інструментами з певної причини, є також номер гарячої лінії.