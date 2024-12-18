Дрони на котушці витримують повітряні бої і не тільки: в чому перевага оптоволокна (відео)

Залежно від типу дрона, котушку та кабель можна захистити краще, щоб не було обриву

Не тільки російські окупанти використовують на фронті дрони з передачею сигналу по оптоволокну. Українські майстри прилаштували таку систему керування на різні типи дронів.

Їх показали на Demo Day команди DRONARIUM, розповідає "Мілітарний". Оптоволоконне керування встановили на FPV-дрон, який міг при цьому активно маневрувати і ніс бойове навантаження, БпЛА-бомбери, наземні роботизовані платформи, які можуть їхати заднім ходом.

Найважливіше в використанні оптоволокна в дронах, є стабільне керування та передача даних. Вони відбуваються з мінімальною затримкою, в міських умовах така технологія незамінна, адже радіосигнал часто втрачається через забудову.

В дрони вбудовують оптоволоконну котушку. Для наземних платформ її вага не грає великої ролі, тож вона може бути захищеніша і це зменшить ймовірність обриву. Для літальних апаратів встановлювали котушку вагою приблизно 2,3 кг з дротом до 10 км довжиною. Пропускна здатність дроту — від 100 до 1000 Мбіт/с.

Окрім стабільності зв’язку перевагою такої системи є вартість — вони "в десятки разів дешевші за захищені системи радіозв’язку". Найбільша проблема — можливість обриву дроту.

Раніше "Телеграф" розповідав про ракету-дрон "Пекло", яку коректніше називати малою крилатою ракетою. Вже почався її серійний випуск — вона летить 700 км.