Там навчали не тільки "жіночім" обов'язкам: як виглядав один з перших в Україні інститут шляхетних дівчат

Це був дуже прогресивний навчальний заклад

Довгий час жінкам відводилася роль лише господині й матері — у патріархальному суспільстві вони мали мінімум прав. Проте в XIX столітті, в умовах модернізації, дедалі частіше поставало питання жіночих прав, зокрема права на освіту. Так в Україні, що перебувала у складі Російської імперії, з’явилися перші середні та вищі навчальні заклади для жінок.

Одним із таких важливих освітніх осередків став Полтавський інститут шляхетних дівчат, заснований у 1818 році. Він мав на меті не лише навчити дівчат дворянського походження домашнім обов’язкам, а й надати їм фундаментальні знання з арифметики, історії, іноземних мов, музики, етики та мистецтв. Заклад прагнув виховати освічених жінок, здатних бути не тільки берегинями роду, а й активними членами суспільства.

Як виглядав та працював Полтавський інститут шляхетних дівчат

Цей інститут розпочав свою історію ще в 1808 році, коли Параска Кочубей облаштувала у своєму маєтку в Полтаві перший закритий пансіон для дівчат. У 1816 році її справу продовжила Варвара Рєпніна, дружина генерал-губернатора Полтавщини. За її ініціативою 12 грудня 1818 року і був офіційно відкритий Полтавський інститут шляхетних панянок. У заклад приймали дівчат із дворянських родин, а згодом — і з сімей духовенства та купців, віком від 6 до 18 років. Навчання у закладі тривало 7 років.

Інститут шляхетних дівчат і Коленський проспект

Інститут, бувши одним із найбільш прогресивних закладів свого часу, мав розвинену матеріально-технічну базу: тут були спеціалізовані аудиторії для фізики та хімії, класи для музики та малювання, спортивні зали, бібліотека, а також приміщення для проведення вечорів, театралізованих вистав, балів і музичних концертів. У рамках програми дівчат навчали також танцям, рукоділлю, основам ведення домашнього господарства, зазначають дослідниці Людмила Чередник та Алла Тимошенко. Це дозволяло випускницям не тільки бути гарними господинями, а й стати освіченими, цікавими співрозмовницями та активними учасницями суспільного життя.

Коридор 2-го поверху головного корпусу Полтавського інституту шляхетних панн

Полтавський інститут шляхетних дівчат став знаковим осередком жіночої освіти в Україні. Серед його випускниць — видатні особистості. Варвара Рєпніна, "добрий ангел" Тараса Шевченка, яка надихнула поета на створення поеми "Тризна". Тут навчалися доньки українського поета Петра Гулака-Артемовського, а також Любов Щербачова, українська письменниця, відома як Любов Яновська.

Інститут проіснував до 1918 року, коли був евакуйований до Владикавказу, де на його основі відкрили жіночу гімназію.

Інститут шляхетних дівчат, головний вхід, 1900-1915-ті роки

Сьогодні у будівлі колишнього інституту розташовано Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка".

Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

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