Там навчали не тільки "жіночім" обов'язкам: як виглядав один з перших в Україні інститут шляхетних дівчат
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Це був дуже прогресивний навчальний заклад
Довгий час жінкам відводилася роль лише господині й матері — у патріархальному суспільстві вони мали мінімум прав. Проте в XIX столітті, в умовах модернізації, дедалі частіше поставало питання жіночих прав, зокрема права на освіту. Так в Україні, що перебувала у складі Російської імперії, з’явилися перші середні та вищі навчальні заклади для жінок.
Одним із таких важливих освітніх осередків став Полтавський інститут шляхетних дівчат, заснований у 1818 році. Він мав на меті не лише навчити дівчат дворянського походження домашнім обов’язкам, а й надати їм фундаментальні знання з арифметики, історії, іноземних мов, музики, етики та мистецтв. Заклад прагнув виховати освічених жінок, здатних бути не тільки берегинями роду, а й активними членами суспільства.
Як виглядав та працював Полтавський інститут шляхетних дівчат
Цей інститут розпочав свою історію ще в 1808 році, коли Параска Кочубей облаштувала у своєму маєтку в Полтаві перший закритий пансіон для дівчат. У 1816 році її справу продовжила Варвара Рєпніна, дружина генерал-губернатора Полтавщини. За її ініціативою 12 грудня 1818 року і був офіційно відкритий Полтавський інститут шляхетних панянок. У заклад приймали дівчат із дворянських родин, а згодом — і з сімей духовенства та купців, віком від 6 до 18 років. Навчання у закладі тривало 7 років.
Інститут, бувши одним із найбільш прогресивних закладів свого часу, мав розвинену матеріально-технічну базу: тут були спеціалізовані аудиторії для фізики та хімії, класи для музики та малювання, спортивні зали, бібліотека, а також приміщення для проведення вечорів, театралізованих вистав, балів і музичних концертів. У рамках програми дівчат навчали також танцям, рукоділлю, основам ведення домашнього господарства, зазначають дослідниці Людмила Чередник та Алла Тимошенко. Це дозволяло випускницям не тільки бути гарними господинями, а й стати освіченими, цікавими співрозмовницями та активними учасницями суспільного життя.
Полтавський інститут шляхетних дівчат став знаковим осередком жіночої освіти в Україні. Серед його випускниць — видатні особистості. Варвара Рєпніна, "добрий ангел" Тараса Шевченка, яка надихнула поета на створення поеми "Тризна". Тут навчалися доньки українського поета Петра Гулака-Артемовського, а також Любов Щербачова, українська письменниця, відома як Любов Яновська.
Інститут проіснував до 1918 року, коли був евакуйований до Владикавказу, де на його основі відкрили жіночу гімназію.
Сьогодні у будівлі колишнього інституту розташовано Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка".
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