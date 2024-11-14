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Залишилися тільки фото та спогади: де знаходився і як виглядав улюблений магазин дітей в Одесі

Автор
Наталя Граковська
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Про цей магазин пам’ятають лише старожили Новина оновлена 14 листопада 2024, 05:42
Про цей магазин пам’ятають лише старожили. Фото Wikipedia, Facebook, колаж "Телеграф"

"Золотий ключик" було стилізовано під казку про Буратіно

З часом міста неминуче змінюються, і, на жаль, не завжди вдається зберегти найулюбленіші місця, пов’язані з духом та історією. Так сталося і з одеським магазином "Золотий ключик", який довгі роки був гордістю та візитною карткою Дерибасівської. Хоча магазин вже давно зник з одеських вулиць, корінні жителі, як і раніше, зберігають спогади про нього і навіть діляться рідкісними фотографіями у спільнотах у Facebook, як, наприклад, "Одеса Ретро".

Як виглядав магазин "Золотий ключик" в Одесі та що там можна було купити

"Золотий ключик" розташовувався у старовинному та величному будинку, зведеному ще до революції, відомому як готель "Велика Московська". Оформлений з увагою до деталей, магазин виділявся на тлі інших своїм фірмовим стилем: його назва та емблема, запозичені з казки про Буратіно, робили його особливо привабливим для дітей та їхніх батьків. Вітрини магазину були прикрашені святково, щоб приваблювати покупців, а атмосфера була сповнена духом радості та тепла.

Одеса магазин Золотий Ключик — фото
На будівлі магазину у вечірній час світився ключ. Одеса, 1967 рік
Одеса магазин Золотий Ключик — фото
На стінах магазину можна було побачити відсилки на казку про Буратіно

Асортимент "Золотого ключика" був багатим та різноманітним. На його прилавках можна було знайти будь-які ласощі. Тут продавалися цукерки "Ведмедик клишоногий", "Червона шапочка", "Кара-Кум", "Білочка", різнобарвний мармелад, білий і шоколадний зефір, халва кількох видів та безліч інших кондитерських виробів.

Золотий ключик на Дерибасівській у Одесі - фото
Магазин "Золотий ключик" знаходився на вулиці Дерибасівській

Одеські діти завмирали біля вітрин, розглядаючи цукерки в гарних яскравих обгортках, які самі собою здавались частиною чарівного світу солодощів.

Золотий ключик на Дерибасівській у Одесі - фото
Одеса, Дерибасівська, 1974 рік - фото
Одеса, Дерибасівська, 1974 рік
Одеса, Дерибасівська, 1976 рік — фото
У магазині продавали солодощі виробництва кондитерської фабрики ім. Рози Люксембург
Одеса 1978 магазин Золотий ключик — фото
Одеса, 1978 рік. Магазин "Золотий ключик", тролейбус №1

Цей магазин був більше, ніж просто торгова точка — "Золотий ключик" був символом Одеси. Ймовірно, для дітей візит до магазину перетворювався на свято. Це місце вирізнялося особливою атмосферою, яка робила його справді унікальним.

Згодом будівлю готелю було викуплено і магазин переїхав, але недовго проіснував на новому місці.

Одеса, Дерибасівська 29 готель Велика Московська — фото
Так у 2021 році виглядав готель, в якому раніше розташовувався "Золотий ключик"

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав ринок "Озерка" у Дніпрі у різні роки свого існування.

Теги:
#Одеса #Магазини #Ретро #Старі фотографії