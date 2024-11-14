Залишилися тільки фото та спогади: де знаходився і як виглядав улюблений магазин дітей в Одесі

"Золотий ключик" було стилізовано під казку про Буратіно

З часом міста неминуче змінюються, і, на жаль, не завжди вдається зберегти найулюбленіші місця, пов’язані з духом та історією. Так сталося і з одеським магазином "Золотий ключик", який довгі роки був гордістю та візитною карткою Дерибасівської. Хоча магазин вже давно зник з одеських вулиць, корінні жителі, як і раніше, зберігають спогади про нього і навіть діляться рідкісними фотографіями у спільнотах у Facebook, як, наприклад, "Одеса Ретро".

Як виглядав магазин "Золотий ключик" в Одесі та що там можна було купити

"Золотий ключик" розташовувався у старовинному та величному будинку, зведеному ще до революції, відомому як готель "Велика Московська". Оформлений з увагою до деталей, магазин виділявся на тлі інших своїм фірмовим стилем: його назва та емблема, запозичені з казки про Буратіно, робили його особливо привабливим для дітей та їхніх батьків. Вітрини магазину були прикрашені святково, щоб приваблювати покупців, а атмосфера була сповнена духом радості та тепла.

На будівлі магазину у вечірній час світився ключ. Одеса, 1967 рік

На стінах магазину можна було побачити відсилки на казку про Буратіно

Асортимент "Золотого ключика" був багатим та різноманітним. На його прилавках можна було знайти будь-які ласощі. Тут продавалися цукерки "Ведмедик клишоногий", "Червона шапочка", "Кара-Кум", "Білочка", різнобарвний мармелад, білий і шоколадний зефір, халва кількох видів та безліч інших кондитерських виробів.

Магазин "Золотий ключик" знаходився на вулиці Дерибасівській

Одеські діти завмирали біля вітрин, розглядаючи цукерки в гарних яскравих обгортках, які самі собою здавались частиною чарівного світу солодощів.

Одеса, Дерибасівська, 1974 рік

У магазині продавали солодощі виробництва кондитерської фабрики ім. Рози Люксембург

Одеса, 1978 рік. Магазин "Золотий ключик", тролейбус №1

Цей магазин був більше, ніж просто торгова точка — "Золотий ключик" був символом Одеси. Ймовірно, для дітей візит до магазину перетворювався на свято. Це місце вирізнялося особливою атмосферою, яка робила його справді унікальним.

Згодом будівлю готелю було викуплено і магазин переїхав, але недовго проіснував на новому місці.

Так у 2021 році виглядав готель, в якому раніше розташовувався "Золотий ключик"

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