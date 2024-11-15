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Считалась самой старой в городе: как выглядела кофейня во Львове, где любили бывать Грушевский и Франко

Автор
Наталья Граковская
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Заведение открылось в 1829 году
Заведение открылось в 1829 году. Фото фото из открытых источников

За время своего существования заведение изменилось

Бывать в местах, которые когда-то посещали выдающиеся личности, — это словно прикасаться к истории, ощущать особую атмосферу прошлых эпох. Одним из таких легендарных мест во Львове является "Венская кофейня" — старинная кофейня, чей уютный интерьер хранит воспоминания о встречах и беседах великих людей, таких как Михаил Грушевский и Иван Франко.

Ранее мы рассказывали, какая улица считается старейшей во Львове. Теперь предлагаем узнать об одной из старейших кофеен города.

Венская кофейня Львов - первое фото
Начало XX века, "Венская кофейня" на фото справа

История этой кофейни началась в 1829 году, и долгое время она считалась старейшей во Львове, пока не были найдены упоминания о кофейне Якуба Леваковского (1802 год). "Венская кофейня" открылась в самом центре города, в здании, построенном в 1828–1829 годах по проекту Матео Брезани в стиле ампир. Она сразу получила свое название в честь Вены, столицы, на которую ориентировался Львов в культурном и архитектурном развитии.

Венская кофейня во Львове как выглядит
Крытая терасса кофейни

После 1870 года кофейня принадлежала семье Зибер, и вскоре ее хозяйка открыла буфет, в котором продавали свежие рогалики и ромовые пирожные, ставшие известными далеко за пределами города. В конце XIX века здание претерпело изменения, а художники Юлиан Крупский и Францишек Зайховский декорировали интерьеры в модном стиле сецессии.

На протяжении многих лет "Венская кофейня" была местом встреч городской интеллигенции и представителей львовской элиты. Здесь бывали такие знаменитости, как Михаил Грушевский, Владимир Гнатюк, генерал Мирон Тарнавский, Станислав Людкевич, Иван Франко, а также чиновники и городские управленцы.

Иван Франко в Венской кофейне - фото
Иван Франко часто заходил в кофейню

Исследовательница Наталья Тихолоз отмечает, что после рабочего дня Иван Франко любил заходить на кофе с газетой в львовские кофейни того времени, одной из которых была "Венская".

"В кафе Франко больше любил наблюдать за молодежью. Молодомузовцы (представители группировки "Молодая муза", созданной в начале 19 века) вспоминают, что Франко садился за столик, заказывал, как правило, любимый кофе меланж, закрывался газетой и действительно не читал, а наблюдал за посетителями", — утверждает она.

Портрет Ивана Франко в Венской кофейне - фото

В 1903 году к кофейне был пристроен железный павильон, который впоследствии превратился в террасу, где гости могли наслаждаться кофе под открытым небом.

После распада Австро-Венгерской империи в 1918 году кофейня чуть было не лишилась своей исторической "венецианской" идентичности, но историк и защитник традиций Львова Людвик Чоловский отстоял право заведения сохранить свое название и уникальную атмосферу. С тех пор кофейня претерпела несколько изменений и реставраций.

"Венская кофейня", Львов 2015 год
"Венская кофейня", 2015 год
"Венская кофейня", 2021 год - фото
"Венская кофейня", 2021 год

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#Львов #Ретро #Кофейни