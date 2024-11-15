Считалась самой старой в городе: как выглядела кофейня во Львове, где любили бывать Грушевский и Франко

За время своего существования заведение изменилось

Бывать в местах, которые когда-то посещали выдающиеся личности, — это словно прикасаться к истории, ощущать особую атмосферу прошлых эпох. Одним из таких легендарных мест во Львове является "Венская кофейня" — старинная кофейня, чей уютный интерьер хранит воспоминания о встречах и беседах великих людей, таких как Михаил Грушевский и Иван Франко.

Ранее мы рассказывали, какая улица считается старейшей во Львове. Теперь предлагаем узнать об одной из старейших кофеен города.

Начало XX века, "Венская кофейня" на фото справа

История этой кофейни началась в 1829 году, и долгое время она считалась старейшей во Львове, пока не были найдены упоминания о кофейне Якуба Леваковского (1802 год). "Венская кофейня" открылась в самом центре города, в здании, построенном в 1828–1829 годах по проекту Матео Брезани в стиле ампир. Она сразу получила свое название в честь Вены, столицы, на которую ориентировался Львов в культурном и архитектурном развитии.

Крытая терасса кофейни

После 1870 года кофейня принадлежала семье Зибер, и вскоре ее хозяйка открыла буфет, в котором продавали свежие рогалики и ромовые пирожные, ставшие известными далеко за пределами города. В конце XIX века здание претерпело изменения, а художники Юлиан Крупский и Францишек Зайховский декорировали интерьеры в модном стиле сецессии.

На протяжении многих лет "Венская кофейня" была местом встреч городской интеллигенции и представителей львовской элиты. Здесь бывали такие знаменитости, как Михаил Грушевский, Владимир Гнатюк, генерал Мирон Тарнавский, Станислав Людкевич, Иван Франко, а также чиновники и городские управленцы.

Иван Франко часто заходил в кофейню

Исследовательница Наталья Тихолоз отмечает, что после рабочего дня Иван Франко любил заходить на кофе с газетой в львовские кофейни того времени, одной из которых была "Венская".

"В кафе Франко больше любил наблюдать за молодежью. Молодомузовцы (представители группировки "Молодая муза", созданной в начале 19 века) вспоминают, что Франко садился за столик, заказывал, как правило, любимый кофе меланж, закрывался газетой и действительно не читал, а наблюдал за посетителями", — утверждает она.

В 1903 году к кофейне был пристроен железный павильон, который впоследствии превратился в террасу, где гости могли наслаждаться кофе под открытым небом.

После распада Австро-Венгерской империи в 1918 году кофейня чуть было не лишилась своей исторической "венецианской" идентичности, но историк и защитник традиций Львова Людвик Чоловский отстоял право заведения сохранить свое название и уникальную атмосферу. С тех пор кофейня претерпела несколько изменений и реставраций.

"Венская кофейня", 2015 год

"Венская кофейня", 2021 год

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