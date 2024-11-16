Там учили не только "женским" обязанностям: как выглядел один из первых в Украине институт благородных девиц

Это было очень прогрессивное учебное заведение

Долгое время женщинам отводилась роль только хозяйки и матери — в патриархальном обществе у них было минимум прав. Однако в XIX веке, в условиях модернизации, все чаще возникали вопросы женских прав, в частности права на образование. Так, в Украине, которая находилась в составе Российской империи, появились первые средние и высшие учебные заведения для женщин.

Одним из таких важных образовательных центров стал Полтавский институт благородных девиц, основанный в 1818 году. Он имел целью не только научить девушек дворянского происхождения домашним обязанностям, но и предоставить им фундаментальные знания по арифметике, истории, иностранным языкам, музыке, этике и искусствам. Заведение стремилось воспитать образованных женщин, способных быть не только хранительницами рода, но и активными членами общества.

Как выглядел и работал Полтавский институт благородных девиц

Этот институт начал свою историю еще в 1808 году, когда Прасковья Кочубей обустроила в своем имении в Полтаве первый закрытый пансион для девушек. В 1816 году ее дело продолжила Варвара Репнина, супруга генерал-губернатора Полтавщины. По ее инициативе 12 декабря 1818 года и был официально открыт Полтавский институт благородных девиц. В заведение принимали девушек из дворянских семей, а впоследствии — и из семей духовенства и купцов в возрасте от 6 до 18 лет. Обучение в заведении длилось 7 лет.

Институт благородных девиц и Коленский проспект

Институт, являясь одним из наиболее прогрессивных заведений своего времени, имел развитую материально-техническую базу: здесь были специализированные аудитории для физики и химии, классы для музыки и рисования, спортивные залы, библиотека, а также помещения для проведения вечеров, театрализованных представлений, баллов и музыкальных концертов. В рамках программы девушек обучали также танцам, рукоделию, основам ведения домашнего хозяйства, отмечают исследователи Людмила Чередник и Алла Тимошенко. Это позволяло выпускницам не только быть хорошими хозяйками, но и стать образованными, интересными собеседницами и активными участницами общественной жизни.

Коридор 2-го этажа главного корпуса Полтавского института благородных девиц

Полтавский институт благородных девиц стал знаковым центром женского образования в Украине. Среди его выпускниц – выдающиеся личности. Варвара Репнина, "добрый ангел" Тараса Шевченко, вдохновившая поэта на создание поэмы "Тризна". Здесь учились дочери украинского поэта Петра Гулака-Артемовского, а также Любовь Щербачева, украинская писательница, известная как Любовь Яновская.

Институт просуществовал до 1918 года, когда был эвакуирован во Владикавказ, где на его основе открыли женскую гимназию.

Институт благородных девиц, главный вход, 1900-1915-е годы

Сегодня в здании бывшего института расположен Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка".

Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка"

Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка"

Ранее "Телеграф" рассказывал, где находится и как выглядит кофейня, где проводил время Иван Франко.