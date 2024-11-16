Там учили не только "женским" обязанностям: как выглядел один из первых в Украине институт благородных девиц
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Это было очень прогрессивное учебное заведение
Долгое время женщинам отводилась роль только хозяйки и матери — в патриархальном обществе у них было минимум прав. Однако в XIX веке, в условиях модернизации, все чаще возникали вопросы женских прав, в частности права на образование. Так, в Украине, которая находилась в составе Российской империи, появились первые средние и высшие учебные заведения для женщин.
Одним из таких важных образовательных центров стал Полтавский институт благородных девиц, основанный в 1818 году. Он имел целью не только научить девушек дворянского происхождения домашним обязанностям, но и предоставить им фундаментальные знания по арифметике, истории, иностранным языкам, музыке, этике и искусствам. Заведение стремилось воспитать образованных женщин, способных быть не только хранительницами рода, но и активными членами общества.
Как выглядел и работал Полтавский институт благородных девиц
Этот институт начал свою историю еще в 1808 году, когда Прасковья Кочубей обустроила в своем имении в Полтаве первый закрытый пансион для девушек. В 1816 году ее дело продолжила Варвара Репнина, супруга генерал-губернатора Полтавщины. По ее инициативе 12 декабря 1818 года и был официально открыт Полтавский институт благородных девиц. В заведение принимали девушек из дворянских семей, а впоследствии — и из семей духовенства и купцов в возрасте от 6 до 18 лет. Обучение в заведении длилось 7 лет.
Институт, являясь одним из наиболее прогрессивных заведений своего времени, имел развитую материально-техническую базу: здесь были специализированные аудитории для физики и химии, классы для музыки и рисования, спортивные залы, библиотека, а также помещения для проведения вечеров, театрализованных представлений, баллов и музыкальных концертов. В рамках программы девушек обучали также танцам, рукоделию, основам ведения домашнего хозяйства, отмечают исследователи Людмила Чередник и Алла Тимошенко. Это позволяло выпускницам не только быть хорошими хозяйками, но и стать образованными, интересными собеседницами и активными участницами общественной жизни.
Полтавский институт благородных девиц стал знаковым центром женского образования в Украине. Среди его выпускниц – выдающиеся личности. Варвара Репнина, "добрый ангел" Тараса Шевченко, вдохновившая поэта на создание поэмы "Тризна". Здесь учились дочери украинского поэта Петра Гулака-Артемовского, а также Любовь Щербачева, украинская писательница, известная как Любовь Яновская.
Институт просуществовал до 1918 года, когда был эвакуирован во Владикавказ, где на его основе открыли женскую гимназию.
Сегодня в здании бывшего института расположен Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка".
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