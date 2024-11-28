Справжнє Ельдорадо: як виглядав Борислав в роки нафтового буму

Раніше Борислав нагадував американські міста, де видобували золото

Роздивлятись старі світлини завжди захопливо: вони дозволяють зазирнути у минуле, відчути атмосферу давно минулих років і уявити, як жили люди в той час. Раніше ми розповідали, як будувався найвідоміший ринок Дніпра "Озерка". Тепер пропонуємо подивитись, як виглядало місто Борислав 1920–1930-х років.

Це не просто кадри з життя міста, а ціла історія розвитку промисловості, культури й побуту. На них можна побачити нафтові вишки, резервуари, робітників і місцевих мешканців, які в той час жили у справжньому нафтовому Ельдорадо.

У міжвоєнний період Борислав був одним із найбільших центрів видобутку нафти у Європі. Чорне золото, яке знаходили у місцевих родовищах, приваблювало як працівників із сусідніх сіл і міст, так і великих інвесторів.

Видобуток нафти на той час досягнув промислового масштабу. Якщо в середині ХІХ століття нафту видобували з неглибоких ям, то вже у ХХ столітті процес автоматизували. Нові свердловини могли давати до 150 тонн нафти на добу, а до 1929 року у Бориславі видобували 511 тисяч тонн нафти на рік. Саме завдяки родовищам Борислава в 1910-х роках Австро-Угорщина за обсягами видобутку нафти вийшла на третє місце у світі.

Борислав відігравав важливу роль у складі Польщі, куди входив у той час, і його нафтові родовища значно поповнювали польський бюджет. Місто, яке називали нафтовою столицею, мало сучасну на той час інфраструктуру: діяли кінотеатри, працювали готелі для туристів, а автобусне сполучення дозволяло дістатись до сусідніх міст лише за один злотий.

Нафтовий бум зробив Борислав схожим на американські міста-золотоносці: тут будувалися розкішні вілли, працювали магазини зі столичними товарами, а водночас на сусідніх вулицях можна було побачити прості хати-мазанки. Борислав став одним із перших міст Прикарпаття, де з’явилася електрика, що ще більше наближало його до європейських стандартів життя.

Бориславська нафта цікавила не лише промисловців, а й туристів. Для них організовували екскурсії на нафтові копальні, де можна було побачити процес видобутку нафти, величезні газосховища й інші технологічні новинки того часу.

Раніше ми розповідали про Луна-парк у Львові. На жаль, цікаве місце для відпочинку та розваг було зруйновано.