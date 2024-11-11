Зараз у це важко повірити: як спочатку виглядав легендарний ринок "Озерка" у Дніпрі (фото)

2025 року "Озерці" виповниться 140 років!

Одним із найвідоміших місць Дніпра є ринок "Озерка". Для численних відвідувачів це звичне місце для покупок, де можна знайти все, від свіжих продуктів до товарів першої необхідності. Однак, ймовірно, мало хто замислювався над тим, як виглядав ринок на самому початку існування.

"Телеграф" вирішив показати унікальні фотографії, які повертають у минуле та дають можливість поглянути на ринок під час його появи.

Як раніше виглядав ринок "Озерка"

"Озерка" у Дніпрі — це не просто місце для покупок, це жива історія міста. На старих чорно-білих фотографіях, якими поділилися у Facebook- групі "Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ", ринок постає на початку своєї довгої та багатошарової історії, наповненої особливою атмосферою.

16 квітня 1885 року Міська Дума Катеринослава (так у ті роки називалася Дніпро) дозволила побудувати дерев’яні лавки на Озерній площі. Саме з цієї миті починається відлік історії ринку.

Місцевість "Озерки". Водостік через який зробили перелив озера до Міського саду.

З того часу "Озерка" став символом не лише торгівлі, а й народної культури. Тут торгували всім, що тільки можна було: свіжі овочі та фрукти, зерно, молочні продукти, а також вироби ремісників та домашніх майстерень.

Озерний ринок. Фото: колекція Грицаєнка С.Г.

На фотографіях можна побачити, як навколо імпровізованих прилавків збиралися люди різних статків і вікової категорії. І хоча ринок поступово почав набувати рис організованого простору з постійними торговими місцями та павільйонами, у його атмосфері довго зберігалася свобода, жвавість та неповторний дух стихійної торгівлі. Ймовірно, люди приходили сюди не лише за покупками, а й за новинами, людським спілкуванням.

"Озерка" після погрому

"Озерка", літо 1943 року. Фото з книги "Нацистський новий порядок у містах України"

Сьогодні, розглядаючи чорно-білі знімки, можна відчути, як весь цей простір — лавки, ряди товарів, прилавки та люди навколо — оживає перед очима. Ці знімки нагадують, що "Озерка" — це не просто місце, а цілий пласт життя, наповнений історіями тих, хто колись стояв за прилавками, хто торгувався, хто створював та підтримував торгові традиції міста.

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