Очаровательные молодожены и много лыжников: как выглядел любимый многими украинский курорт 90 лет назад

Вы увидите заснеженные пейзажи, местных жителей в традиционных нарядах, атмосферные дома и туристов того времени

Сегодня Славско — один из самых известных горнолыжных курортов Украины, ежегодно привлекающий тысячи туристов своими живописными пейзажами и современной инфраструктурой для зимнего отдыха. Однако интересно заглянуть в прошлое и узнать, каким был этот поселок почти 90 лет назад.

Зима 1937 года окутала курортный поселок Славско на Львовщине рыхлым снежным покровом, превращая его в сказочный зимний уголок. Расположенный среди живописных гор, этот поселок уже тогда славился как один из самых популярных горнолыжных курортов. "Телеграф" предлагает вам просмотреть уникальные фото, сохранившие атмосферу того времени, когда заснеженные улицы и деревянные дома становились частью зимней сказки. Старыми фотографиями поселка поделились в Facebook-группе "Історія України в ретро світлинах".

Славско, 1937 год

В 1930-х годах Славско было административным центром одноименной гмины, и эта роль придавала поселку особое значение в регионе. Его застройка отличалась деревянными и каменными домами с гуцульскими типичными архитектурными элементами.

Дома в Славско и турист

Одним из важнейших элементов инфраструктуры поселка была железнодорожная станция. Славско имел удобное сообщение с большими городами, ведь здесь останавливались пригородные поезда и большинство поездов дальнего сообщения. Поезд, останавливаясь в этом небольшом, но очень популярном курорте, привозил лыжников, направлявшихся к склонам Карпат, чтобы испытать свои силы в одном из первых горнолыжных центров Украины.

Железнодорожная станция

Туристы на железнодорожной станции

Среди фотографий, сохранившихся с тех пор, можно увидеть местных жителей возле своих домов, молодоженов в свадебной одежде и отдыхающих на лыжах.

Молодожены

Жители Славско, 1937 год

Старые фотографии 1937 года позволяют нам заглянуть в прошлое этого очаровательного курортного поселка, где снег и горы, кажется, остановили время.

Славско в 1937 году

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