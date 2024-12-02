Його знищували двічі: як раніше виглядав один із символів Одеси, який перший зустрічає моряків

Історія Воронцовського маяка нагадує, що навіть у найважчі часи місто здатне відроджуватися

Час і війна здатні не тільки змінити вигляд будівель, а й стерти їх із землі. Яскравий приклад тому Гранд-готель у Харкові, який знищили у роки Другої світової війни. Однак є будівлі, які щоразу відновлюють, не дозволяючи їм назавжди зникнути.

Одним із таких символів стійкості та відродження є Воронцовський маяк в Одесі. Цей маяк не просто навігатор для моряків, він — жива історія міста.

Як раніше виглядав Воронцовський маяк в Одесі

Закладка першого маяка в Одесі датується 1815 роком, коли містом тимчасово керував генерал-майор Хома Кобле. Однак недобудований об’єкт на мисі Великого Фонтану надовго залишився поза увагою. Лише через кілька років, 1823 року, генерал-губернатор Михайло Воронцов відновив будівництво. За проєктом Ж.В. Гаюї маяк було завершено 1827 року. У 1888 р. перший Воронцовський маяк був демонтований, а 1898 року перенесений на мис Сарич Кримського півострова, зазначає lost-odessa. Там він працює досі.

Воронцовський маяк

У 1845 році з’явився перший стаціонарний Воронцовський маяк на краю Карантинного молу. Його будівництво ініціював тодішній командувач Чорноморського флоту Михайло Лазарєв. Цей восьмигранний дерев’яний маяк прослужив дев’ять років, поки його не було знищено ракетою під час бомбардування Одеси у Кримську війну.

Тільки через 9 років був зведений новий маяк, який являв собою чавунну конічну вежу, що звужується догори. Його модернізували у 1888 році, додавши французьке обладнання та кам’яну основу для комфортної роботи сторожів. Але й він був зруйнований. У 1941 році, під час оборони Одеси, маяк був підірваний радянськими військами, щоб не стати орієнтиром для ворожої артилерії.

Чавунний Воронцовський маяк в Одесі

На відновлення маяка, а точніше, на новий маяк довелося чекати кілька років. У 1954 році на краю Рейдового молу з’явився маяк у вигляді білої металевої вежі заввишки 27,2 метра і з дальністю вогню 15 морських миль.

Воронцовський маяк в Одесі

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