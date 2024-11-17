Відновлювали, реконструювали, а потім знесли: як виглядав легендарний дитячий магазин у Дніпрі

Це був найбільший у місті та області магазин з дитячими товарами

Одним із перших універмагів у Дніпрі був "Дитячий світ". Відкритий 26 червня 1939 року він швидко завоював любов городян. Цей магазин став улюбленим місцем для сімей, де можна було придбати різноманітні товари для дітей. Доля універмагу виявилася нелегкою: він був зруйнований під час Другої світової війни, але пізніше його відновили, і через десятиліття реконструювали, щоб він знову порадував своїх відвідувачів. Однак "Дитячий світ" не пережив нових часів, і зараз його можна побачити лише на старих фотографіях.

Раніше "Телеграф" показував, яким був магазин солодощів "Золотий ключик" в Одесі. Тепер пропонуємо подивитись на легендарний "Дитячий світ" у Дніпрі.

Як виглядав "Дитячий світ" у Дніпрі

Після відкриття в 1939 році "Дитячий світ" пропрацював лише два роки, але встиг стати частиною міського життя та полюбитись жителям.

"Дитячий світ", 1940-ті роки

Однак із початком німецької окупації все змінилося: у його стінах розмістився універмаг братів Лецбек, який, як і інші торгові точки, продовжував працювати, попри воєнні роки, пише Dnpr.com.ua. Восени 1943 року "Дитячий світ" та сусідні будівлі торгового ряду повністю згоріли.

Руїни "Дитячого світу" після війни

Після війни будівлю відновили у 1948 році, розширивши торгову площу до 1127 квадратних метрів, і на її території відкрилися 17 секцій, що пропонували великий асортимент товарів для дітей та молоді.

"Дитячий світ" у 1950-ті р.р.

Сусідство "Дитячого світу" також змінилося у 1957-1959 роках, коли поряд звели готель "Центральний". Через три десятиліття у середині 1980-х років універмаг вирішили модернізувати.

Його фасад збільшили до кута кварталу, а саму будівлю добудували ще двома поверхами, надавши йому сучасний на той момент вигляд. Коли "Дитячий світ" відкрився після реконструкції в грудні 1987 року, його новий дах одразу впадав у вічі, надаючи будівлі оригінальність і виділяючи її на тлі інших. В оновленому універмазі було вже чотири поверхи: на другому продавалися товари для малечі, на третьому — для хлопчиків, а на четвертому — для дівчаток. Магазин обладнали ескалаторами, що стало новинкою місцевих покупців.

"Дитячий світ" у Дніпрі після реконструкції

"Дитячий світ" у 1997 році

"Дитячий світ" у 2002 році

У 2005 році "Дитячий світ" змінив власника, і було вирішено закрити будівлю. У березні 2008 року "Дитячий світ", разом із готелем "Центральний", було знесено, і зараз на його місці височить сучасний торгівельний центр "Пасаж".

ТЦ "Пасаж" на місці, де раніше розташовувався "Дитячий світ"

Так, "Дитячий світ" назавжди зник з карти міста, залишившись лише у пам’яті мешканців та на старих фотографіях, які зараз розповідають історію цього легендарного універмагу, який любили кілька поколінь дніпрян.

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