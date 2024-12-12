"єВідновлення" замість будівництва соціального житла — Азархіна запропонувала механізм забезпечення житлом ВПО

Проблему отримання внутрішньо переміщеними особами (ВПО) житла можна вирішити за допомогою посилення програми "єВідновлення" та передбачити замість будівництва соціального житла. Про це заявила колишня заступниця міністра інфраструктури Олександра Азархіна, зазначивши, що програми будівництва з нуля є дороговартісними для бюджету та, як виявилося, містять значні корупційні ризики.

"Для багатьох людей, зокрема і ВПО, саме "єВідновлення" могло б стати способом не лише отримати необхідне житло, а самостійно обрати місто проживання та квартиру чи будинок, використовуючи ринковий механізм житлового сертифіката. Нове будівництво — це дорого для бюджету, до того ж містить значні корупційні ризики. Також у випадку застосування інструменту "єВідновлення" для ВПО житло може бути доступним із моменту отримання фінансування з держбюджету, без ризиків затягування будівництва", — зазначила Азархіна під час Конференції "Міжнародний день боротьби з корупцією: від Євромайдану до Євроінтеграції", організованої USAID.

За її словами, програма "єВідновлення" є одним із найкращих прикладів щодо прозорої взаємодії місцевої влади та громадян, завдяки якій допомогу змогли отримати близько 90 тисяч українських родин, чиє житло постраждало. При цьому експерт зазначила, що у держбюджеті на 2025 рік не передбачено достатньо коштів на нормальне функціонування програми, але водночас активно просувається ідея нового будівництва соціального житла для ВПО.

Голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин погодився вивчити запропонований Азархіною механізм використання "єВідновлення" як інструменту забезпечення житлом ВПО.