"єВідновлення" вместо строительства социального жилья — Азархина предложила механизм обеспечения жильем ВПЛ

Проблему получения внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) жилья можно решить с помощью усиления программы "єВідновлення" и предусмотреть вместо строительства социального жилья. Об этом заявила бывший заместитель министра инфраструктуры Александра Азархина, отметив, что программы строительства с нуля дорогостоящи для бюджета и, как оказалось, содержат значительные коррупционные риски.

"Для многих людей, в том числе и ВПЛ, именно "єВідновлення" могло бы стать способом не только получить необходимое жилье, а самостоятельно выбрать город проживания и квартиру или дом, используя рыночный механизм жилищного сертификата. Новое строительство — это дорого для бюджета, к тому же содержит значительные коррупционные риски. Также в случае применения инструмента "єВідновлення" для ВПЛ жилье может быть доступно с момента получения финансирования из госбюджета, без рисков затягивания строительства", — отметила Азархина во время Конференции "Международный день борьбы с коррупцией: от Евромайдана до Евроинтеграции", организованной USAID.

По ее словам, программа "єВідновлення" является одним из лучших примеров относительно прозрачного взаимодействия местных властей и граждан, благодаря которой помощь смогли получить около 90 тысяч украинских семей, чье жилье пострадало. При этом эксперт отметила, что в госбюджете на 2025 год не предусмотрено достаточно средств на нормальное функционирование программы, но активно продвигается идея нового строительства социального жилья для ВПЛ.

Глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин согласился изучить предложенный Азархиной механизм использования "єВідновлення" как инструмента обеспечения жильем ВПЛ.