Чи вплине "Зимова єПідтримка" на отримання субсидій та пільг: у ПФУ дали однозначну відповідь

Заявки на єПідтримку відправили сотні тисяч людей — чи залишаться у них субсидії

Українці продовжують подавати заявки та отримувати 1000 грн "Зимової єПідтримки". Дехто з заявників, також є отримувачем пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

У Пенсійному фонді запевняють, отримання 1000 грн, як і участь у програмі "Національний кешбек" не вплине на отримання допомоги на оплату послуг ЖКГ. Вони не впливатимуть на дохід родини, адже не враховуються до середньомісячного прибутку. В разі отримання пільг однією особою з-поміж членів домогосподарства, отримання іншими родичами 1000 грн чи кешбеку не впливатиме на його пільгу.

Натомість отримувачів субсидії і здебільшого нових заявників в січні чекатимуть інші новели у субсидіях. Зокрема — новий вид допомоги. Його отримуватимуть тільки переселенці у певних областях — це субсидія на оренду житла. Про початок приймання заявок буде оголошено пізніше, але розпочнеться програма не раніше середини січня. Про цей та інші нюанси отримання субсидій в січні "Телеграф" розповідав окремо.

Раніше також повідомлялось про закінчення терміну подачі документів для отримання одного з видів субсидії у 2024 році. Це субсидія на пічне паливо, здебільшого дрова.