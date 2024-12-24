Де взяли гроші на "Вовину тисячу" і чому не витратили на ЗСУ: пояснення економіста

"Зимова єПідтримка" не мала адресатом військових

Виплата українцям 1000 гривень за програмою "Зимова єПідтримка", яку також називають "Вовиною тисячею", не справить серйозного впливу на вітчизняну економіку, але допоможе фінансово підтримати комунальні підприємства і влити якісь кошти у бюджет.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Він пояснив, звідки взяли ці кошти.

— Я не випадково сказав, що це не такі вже великі гроші. Тож ефект, як на мене, не буде такий вже великий. Так, він послабить [проблему неплатежів у сфері ЖКГ], і власне чому більшість людей на комунальні послуги витратили ці гроші. Тобто це гроші, які все одно пішли в державу, — каже економіст.

Він нагадав: попри ведення повномасштабної війни з РФ, не слід забувати про розвиток економіки і комунальної сфери, бо це те, що дозволяє державі працювати. Наприклад, російська економіка має великі проблеми в комунальній сфері. В Україні вони також присутні, але ми принаймні маємо можливість скористатись "Зимової єПідтримки".

— Ці гроші не взяли з повітря, — каже економічний експерт. — Як казали представники Кабінету міністрів, це нерозподілена допомога, яку надали адресно Україні. Але повторююсь — адресно надали не на військові цілі. Тому коли багато хто в Україні казав: давайте одразу на військову сферу направимо, ну слухайте, наші партнери встановлювали умови надання цих грошей і якби держава пішла на крок (надати їх у військову сферу) це було б порушення цих вимог.

Іван Ус нагадав: у бюджеті України на 2025 рік доходи становлять 2,3 трлн грн, видатки — 3,9 трлн. Тому великий розрив між видатками та доходами буде покрито за рахунок допомоги і навіть кредитів наших партнерів.

— Так ось, щоб допомога ця була — бажано не порушувати вимоги, які вони нам встановлюють. Хай вони якимись формальними виглядають — все одно це важливо робити, тому все ж таки які-неякі гроші в економіці є. Вони працюють, це не такі великі суми, але найголовніше, що вони задіяні, а не лежать на якихось рахунках. Вони дійсно роблять хай і невелику, але справу, — підсумував головний консультант НІСД.

Нагадаємо, політолог Володимир Фесенко пояснив "Телеграфу", чому "Вовина тисяча" — це не популізм.