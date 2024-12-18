Смартфон не потрібний. Як отримати тисячу Зеленського, якщо у вас кнопковий телефон

Для отримання виплат необов’язково мати смартфон

Громадяни України можуть отримати виплати від держави у розмірі 1000 гривень у будь-який час. Це можуть зробити люди, які користуються не смартфонами, а звичайними кнопковими телефонами — здебільшого йдеться про пенсіонерів.

Про це повідомляє сайт "На Пенсії". Оформити виплати можна у будь-якому банку України, який має ліцензію Національного банку України. Для цього вам, окрім мобільного телефону, знадобляться паспорт та ідентифікаційний код.

Співробітники банку допоможуть оформити всі документи, а також допоможуть у виготовленні спеціальної банківської картки, куди прийде виплата.

Гроші на цій картці можна використовувати для оплати товарів, ліків та комунальних послуг. Зняти гроші з картки не можна. Коли картка буде готова, співробітник банку зателефонує клієнту і запросить його до банку.

Пенсіонерам та одержувачам соціальних виплат, які обслуговуються через "Укрпошту", гроші будуть нараховані автоматично. Про це їх повідомлять працівники пошти чи листоноша під час грудневих виплат.

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