Повлияет ли "Зимняя еПоддержка" на получение субсидий и льгот: в ПФУ дали однозначный ответ

Поддержку запросили сотни тысяч человек — останутся ли у них субсидии

Украинцы продолжают подавать заявки и получать 1000 грн "Зимней еПоддержки". Некоторые заявители также получают льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В Пенсионном фонде уверяют, получение 1000 грн, как и участие в программе "Национальный кэшбек" не повлияет на получение пособия на оплату услуг ЖКХ. Они не будут влиять на доход семьи, ведь не учитываются в среднемесячный доход. В случае получения льгот одним лицом из числа членов домохозяйства, получение другими родственниками 1000 грн или кэшбека не будет влиять на его льготу.

Вместо этого получателей субсидии и в основном новых заявителей в январе будут ждать другие новеллы в субсидиях. В частности, новый вид помощи. Его будут получать только переселенцы в определенных областях — субсидия на аренду жилья. О начале приема заявок будет объявлено позже, но начнется программа не ранее середины января. Об этом и других нюансах получения субсидий в январе "Телеграф" рассказывал отдельно.

Ранее также сообщалось об окончании срока подачи документов для получения одного из видов субсидии в 2024 году. Это субсидия на печное топливо, в основном дрова.