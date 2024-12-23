Субсидії-2025: хто зможе подавати документи на допомогу та що зміниться

"Зимова єПідтримка", відключення електроенергії, більша максимальна сума витрат — як це вплине на субсидію

В Україні продовжують надавати допомогу родинам, які не можуть самостійно сплачувати за житлово-комунальні послуги. Житлова субсидія розраховується індивідуально, залежно від отриманих доходів.

В 2025 році новим заявникам потрібно знати, що подати документи вони можуть, які в раніше, особисто в ПФУ або ЦНАПі, поштою на адресу відділення Пенсійного фонду, на порталах ПФУ та "Дія". Січневим заявникам потрібно буде вказувати прибутки за 2 та 3 квартали попереднього року.

Хто може звернутись по субсидію в січні

власники житла,

зареєстровані особи,

орендарі

ВПО

забудовники індивідуального житла.

ВПО в січні також матимуть право звернутись для отримання субсидії на оренду житла. Пілотна програма буде запущена не у всіх областях, а отримувати обидва види субсидії можна одночасно.

Чи впливає на субсидію "Зимова єПідтримка"

Якщо людина отримала від держави 1000 грн "Зимової єПідтримки" або ж користується "Національним кешбеком", на суму субсидії та право її отримувати це не вплине.

Максимальна сума витрат

Якщо родина одноразово витрачала до 100 тисяч гривень, або придбала генератор чи іншу установку для вироблення електроенергії на суму до 150 тисяч грн, ці витрати не вплинуть на право отримувати субсидію.

У разі посилення відключень електроенергії в січні

Якщо в січні будуть частіше відключати електроенергію, сума субсидії не змінюватиметься і розраховуватиметься на основі соціальних норм, як і раніше.

"Телеграф" розповідав, що до кінця 2024 року частина українців може подати документи на отримання субсидії на паливо для печей. Цей вид субсидії доступний не кожному.