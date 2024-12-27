Там утримували військовополонених, зберігали хімічну зброю та книги: як раніше виглядала Цитадель у Львові

Історія цього місця дуже цікава

У Львові є багато цікавих місць. Одне з них — Цитадель. Це не лише визначна архітектурна пам'ятка, а й свідок буремних сторінок історії, що відображають різні епохи існування Львова.

Раніше ми розповідали історію Чорної кам'яниці. Тепер пропонуємо дізнатись, якою була Цитадель раніше та яку роль вона відігравала в історії Львова.

Ця фортифікаційна споруда, розташована в Галицькому районі міста, завжди привертала увагу як місцевих жителів, так і туристів. Збудована у 1852–1854 роках, Цитадель складалася з чотирьох круглих башт і V-подібного будинку казарм, спроєктованих за системою австрійського генерала Максиміліана-Йосифа д’Есте, відмічає Photo-lviv.

Комплекс Цитаделі, 1910-1920 роки

Початково побудована як військова оборонна споруда, Цитадель швидко стала важливим стратегічним об’єктом. Під час Першої світової війни її зайняв російський гарнізон, а в українсько-польській війні 1918 року точилися запеклі бої за контроль над нею. Одна з башт, захоплена поляками після кількатижневого наступу, досі залишається напівзруйнованою – її мури стали свідками тих драматичних подій.

У роки Другої світової війни на території Цитаделі функціонував нацистський концтабір "Шталаг-328", де загинули десятки тисяч військовополонених з різних країн Європи. Цей трагічний епізод залишив свій відбиток на пам’яті Львова – сьогодні про нього нагадує пам’ятний хрест із написом, який вшановує загиблих героїв.

Повоєнна історія Цитаделі була сповнена змін: тут розміщували склади, військові частини, а в одній із башт навіть зберігалася хімічна зброя. Ще в одній з веж зберігались книжки Наукової бібліотеки Василя Стефаника. У радянські часи споруди занепали, перетворившись на руїни. Проте з часів незалежності України територія комплексу набула нового статусу та частково перейшла у приватну власність.

Одну з башт перетворили на готель-ресторан, інші частини комплексу використовуються як офісні приміщення чи залишаються занедбаними. Із бастіонів відкривається мальовничий краєвид на центр міста, а територія навколо стала улюбленим місцем відпочинку львів’ян.

Раніше "Телеграф" розповідав історію залізничного вокзалу в Одесі. Його будівлю було зруйновано у Другу світову війну.