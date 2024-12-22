Тут розважали публіку добу безперервно: де знаходився та який вигляд мав театр-будинок розпусти у Харкові
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Сьогодні про цей заклад нічого не нагадує
На початку XX століття Харків вирував життям, пропонував своїм мешканцям та гостям широкий спектр розваг. Серед найяскравіших розважальних закладів міста виділялася "Вілла Жаткіна" – комплекс, що поєднав театр, парк атракціонів та бордель.
Розповідаємо, де знаходився цей будинок і яка сумна доля його спіткала.
Як виглядала "Вілла Жаткіна" і чим вона була відома
1909 року харківський купець першої гільдії Василь Васильович Жаткін придбав за значну на той час суму Малий театр і прилеглий сад "Баварія" на Харківській набережній. Театр було збудовано у 1902 році за проєктом архітектора Юлія Цауне і вже до 1909 року зазнав кількох реконструкцій, збільшивши свою місткість до тисячі глядачів.
Жаткін був досвідченим підприємцем і вже володів садами "Тіволі", "Буфф" та "Заміським Версалем", тож новий проєкт став логічним продовженням його бізнесу у сфері розваг. Але "Вілла Жаткіна" замислювалася як щось більше — місце, де можна було насолоджуватися мистецтвом вдень і втішатися вночі.
Після купівлі Жаткін розпочав активну реконструкцію театру та навколишніх територій. Як пише Харьков манящий, тут була побудована приватна електростанція, а для зручності публіки до театру навіть проклали трамвайну лінію.
"Вілла Жаткіна" швидко здобула популярність серед городян. Ранкові спектаклі змінювалися денними прогулянками та атракціонами в саду, а вечорами розпочиналися бали, фарси та музичні вистави. Тут виступали імениті артисти та співаки, залучаючи публіку з усього міста.
Особливо відомий заклад був своїм вечірнім репертуаром. Тут показували "кіно для чоловіків", а в одному із флігелів театру розташовувався бордель. Місце набуло скандальної слави, але це тільки збільшувало потік відвідувачів.
Блиск та розкіш "Вілли Жаткіна" були недовговічні. 1915 року заклад було продано з торгів за вимогами кредиторів і перейшло до рук Василя Пащенка. У радянські часи тут розміщувалися різні театри, у тому числі російський драматичний та єврейський народний театр "Унзер Вінкл".
Коли почалася Друга світова війна, будівля колишньої "Вілли Жаткіна" не пережила бомбардувань – вона була зруйнована. Тепер на цьому місці стоїть багатоповерховий будинок.
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