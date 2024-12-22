Тут розважали публіку добу безперервно: де знаходився та який вигляд мав театр-будинок розпусти у Харкові

Сьогодні про цей заклад нічого не нагадує

На початку XX століття Харків вирував життям, пропонував своїм мешканцям та гостям широкий спектр розваг. Серед найяскравіших розважальних закладів міста виділялася "Вілла Жаткіна" – комплекс, що поєднав театр, парк атракціонів та бордель.

Розповідаємо, де знаходився цей будинок і яка сумна доля його спіткала.

Як виглядала "Вілла Жаткіна" і чим вона була відома

1909 року харківський купець першої гільдії Василь Васильович Жаткін придбав за значну на той час суму Малий театр і прилеглий сад "Баварія" на Харківській набережній. Театр було збудовано у 1902 році за проєктом архітектора Юлія Цауне і вже до 1909 року зазнав кількох реконструкцій, збільшивши свою місткість до тисячі глядачів.

"Віла Жаткіна" на Харківській набережній

Жаткін був досвідченим підприємцем і вже володів садами "Тіволі", "Буфф" та "Заміським Версалем", тож новий проєкт став логічним продовженням його бізнесу у сфері розваг. Але "Вілла Жаткіна" замислювалася як щось більше — місце, де можна було насолоджуватися мистецтвом вдень і втішатися вночі.

Після купівлі Жаткін розпочав активну реконструкцію театру та навколишніх територій. Як пише Харьков манящий, тут була побудована приватна електростанція, а для зручності публіки до театру навіть проклали трамвайну лінію.

"Вілла Жаткіна" швидко здобула популярність серед городян. Ранкові спектаклі змінювалися денними прогулянками та атракціонами в саду, а вечорами розпочиналися бали, фарси та музичні вистави. Тут виступали імениті артисти та співаки, залучаючи публіку з усього міста.

Особливо відомий заклад був своїм вечірнім репертуаром. Тут показували "кіно для чоловіків", а в одному із флігелів театру розташовувався бордель. Місце набуло скандальної слави, але це тільки збільшувало потік відвідувачів.

Блиск та розкіш "Вілли Жаткіна" були недовговічні. 1915 року заклад було продано з торгів за вимогами кредиторів і перейшло до рук Василя Пащенка. У радянські часи тут розміщувалися різні театри, у тому числі російський драматичний та єврейський народний театр "Унзер Вінкл".

Коли почалася Друга світова війна, будівля колишньої "Вілли Жаткіна" не пережила бомбардувань – вона була зруйнована. Тепер на цьому місці стоїть багатоповерховий будинок.

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