Будівлю розбомбили під час війни: як раніше виглядав залізничний вокзал в Одесі

Багато хто навіть не знає, що раніше будівля вокзалу виглядала інакше

Багато хто починає знайомство з Одесою із залізничного вокзалу – великої будівлі, яка зустрічає гостей міста на в’їзді. Однак будівля, яку всі бачать сьогодні, – результат довгої історії змін та перебудов. Одеса росла, і разом з нею змінювався образ станції, відбиваючи дух часу та потреби городян.

Раніше ми розповідали, як із роками змінювався «Привоз», а тепер пропонуємо подивитися на старі фото та дізнатися, яким був залізничний вокзал у різні періоди його існування.

Історія першого вокзалу Одеси розпочинається з 1863 року, коли було ухвалено рішення про будівництво Одесько-Балтської залізниці для сполучення міста з центральними районами України. 1864 року проект продовжили до Харкова.

Як зазначає lost-odessa, вокзалу в місті ще не було, і пасажирів з Куликового поля доставляли до станції Товарна спеціальним потягом. Станція Одеса-Товарна була тоді головною.

Станція Одеса — Товарна, гравюра 1860-х років

Перший вокзал на Товарній прослужив до 1870, але не справлявся з потоком пасажирів. Його замінили на нову будівлю в псевдоруському стилі, яка незабаром також стала замалою. У 1884 році за проєктом архітектора Шретера було збудовано новий вокзал на кордоні Порто-Франко.

Будівля вокзалу за проектом Шретера

Вокзал був збудований у неокласичному стилі на площі, названій Тюремною через розташовану там в’язницю. 1894 року в’язницю перенесли, і площа стала Вокзальною. Комплекс розділив Куликове поле та Сінну площу.

Стара будівля пасажирського вокзалу з боку Старосінної площі

Вокзал в Одесі, 1900 рік

Вокзал пережив Першу світову війну та революції, але був зруйнований у 1944 році. З 1944 по 1952 вокзальні служби розміщувалися в будівлі на Судовому провулку. У 1950 році розпочалося будівництво нового вокзалу, завершеного у 1952 році.

Сучасна будівля залізничного вокзалу в Одесі

Раніше ми розповідали про Віллу Жаткіна у Харкові. Цей заклад служив театром, рестораном, концертним залом та борделем одночасно.