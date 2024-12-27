Там содержали военнопленных, хранили химическое оружие и книги: как раньше выглядела Цитадель во Львове

История этого места очень интересна

Во Львове есть много интересных мест и строений. Одно из них – Цитадель. Это не только достопримечательность, но и свидетель бурных страниц истории, отражающих разные эпохи существования Львова.

Раньше мы рассказывали историю Черного каменного дома. Теперь предлагаем узнать, какой была Цитадель раньше и какую роль она играла в истории Львова.

Эта фортификационная постройка, расположенная в Галицком районе города, всегда привлекала внимание как местных жителей, так и туристов. Построенная в 1852–1854 годах, Цитадель состояла из четырех круглых башен и V-образного дома казарм, спроектированных по системе австрийского генерала Максимилиана-Иосифа д’Эсте, отмечает Photo-lviv.

Комплекс Цитадели, 1910-1920 годы

Первоначально построенная как военное оборонительное сооружение, Цитадель быстро стала важным стратегическим объектом. Во время Первой мировой войны ее занял российский гарнизон, а в украинско-польской войне 1918 года шли ожесточенные бои за контроль над ней. Одна из башен, захваченная поляками после недельного наступления, до сих пор остается разрушенной – ее стены стали свидетелями тех драматических событий.

В годы Второй мировой войны на территории Цитадели функционировал нацистский концлагерь "Шталаг-328", где погибли десятки тысяч военнопленных из разных стран Европы. Этот трагический эпизод оставил свой отпечаток на памяти Львова – сегодня о нем напоминает памятный крест с надписью, которая чествует погибших героев.

Послевоенная история Цитадели была полна перемен: здесь размещали склады, воинские части, а в одной из башен даже хранилось химическое оружие. В еще одной башне хранились книги Научной библиотеки Василия Стефаника. В советские времена постройки пришли в упадок, превратившись в руины. Однако со времен независимости Украины территория комплекса приобрела новый статус и частично перешла в частную собственность.

Одну из башен превратили в гостиницу-ресторан, другие части комплекса используются как офисные помещения или остаются запущенными. С бастионов открывается живописный вид на центр города, а территория вокруг стала излюбленным местом отдыха львовян.

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