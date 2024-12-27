Чи варто чекати змін з 1 січня? Як оформити субсидію в Новому році

Опалювальний період у розрізі субсидій триватиме до 30 квітня 2025 року. Субсидія призначається з місяця звернення

В Україні триває призначення субсидій на опалювальний період. Звернутися по такий вид допомоги до держави можуть всі, в кого витрати на комунальні послуги перевищують 15% і вони мають право на отримання такого виду допомоги. Зокрема у родини не повинно бути нових автомобілів, великих рахунків у банках та витрат, що перевищують певний розмір.

Для тих хто звертається за субсидією в грудні чи в січні 2025 року, призначення буде відбуватися з місяця звернення. Якщо ви звертаєтеся по субсидію в січні, то вам будуть враховувати дохід за 2 та 3 квартали 2024 року, якщо людина пенсіонер, то пенсію за листопад 2024.

З кінця листопада максимальну суму витрат становили на рівні 100 тисяч грн. Якщо родина витрачала більше ніж цю суму у звітному періоді, субсидію не нададуть. Виключенням є медичні витрати та придбання генерувальної установки для електроенергії. Тут суму збільшили до 150 тисяч грн одним платежем.

Подати документи на субсидію можна як і раніше, у відділеннях Пенсійного фонду особисто, поштою, через портал "Дія", через портал Пенсійного фонду або через ЦНАП.

Для тих, хто вже отримує субсидію на житлово-комунальні послуги, важливо знати, що в разі посилення обстрілів та зниження постачання електроенергії в січні, сума субсидії не зміниться. Її розраховують за нормами споживання, які є сталими для кожної особи.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна перевірити, чи надали вам субсидію. Якщо онлайн способи не спрацювали, є гаряча лінія Пенсійного фонду.