Стоит ли ждать перемен с 1 января? Как оформить субсидию в Новом году

Отопительный период в разрезе субсидий продлится до 30 апреля 2025 года. Субсидия назначается с месяца обращения

В Украине идет назначение субсидий на отопительный период. Обратиться за таким видом помощи к государству могут все, у кого расходы на коммунальные услуги превышают 15% и имеют право на получение такого вида помощи. В частности, у семьи не должно быть новых автомобилей, больших счетов в банках и расходов, превышающих определенный размер.

Для тех, кто обращается за субсидией в декабре или в январе 2025 года, назначение будет происходить с месяца обращения. Если вы обращаетесь за субсидией в январе, то вам будут учитывать доход за 2 и 3 квартала 2024 года, если человек пенсионер, то пенсию за ноябрь 2024 года.

С конца ноября максимальную сумму расходов составляли на уровне 100 тысяч грн. Если семья тратила больше чем эту сумму в отчетном периоде, субсидию не предоставят. Исключением являются медицинские расходы и приобретение генерирующей установки для электроэнергии. Здесь сумму увеличили до 150 тысяч грн одним платежом.

Подать документы на субсидию можно, как и раньше, в отделениях Пенсионного фонда лично, по почте, через портал "Дія", через портал Пенсионного фонда или через ЦНАП.

Для тех, кто уже получает субсидию на жилищно-коммунальные услуги, важно знать, что в случае усиления обстрелов и снижения поставок электроэнергии в январе, сумма субсидии не изменится. Ее рассчитывают по нормам потребления, которые являются постоянными для каждого человека.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно проверить, предоставили ли вам субсидию.