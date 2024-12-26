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Є одразу кілька способів перевірити наявність та розмір субсидії

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Субсидії розраховуються кожному домогосподарству окремо Новина оновлена 26 грудня 2024, 10:51
Субсидії розраховуються кожному домогосподарству окремо. Фото Колаж "Телеграфу"

Номер гарячої лінії Пенсійного фонду щодо субсидій, або пошук відповіді онлайн — обирає сам заявник

В Україні триває призначення субсидії на опалювальний період. У новому році він триватиме до 30 квітня. Якщо ви вже подали документи будь-яким чином: через портал Пенсійного фонду, "Дію", особисто або поштою, рішення про субсидію має бути прийняте протягом 10-30 днів.

Згідно з постановою Кабміну, максимальний термін 30 днів використовується тоді, коли в документах була знайдена помилка і людина має її виправити. Громадян мають проінформувати про призначення, відмову або не призначення житлової субсидії протягом трьох днів після прийняття рішення, способом який зазначений у заяві. Здебільшого це інформування на електронну пошту.

Якщо ви подавали документи через онлайн засоби зокрема вебпортал "Дія" або портал Пенсійного фонду, відповідь надійде там в особистий кабінет. Зокрема, на вебпортал "Дія" — це розділи "Зверніть увагу" та "Замовлені послуги", на порталі ПФУ розділ "Мої повідомлення" "Індивідуальні повідомлення".

Перевірка рішення про призначення субсидії
Перевірка рішення про призначення субсидії

Подивитись розмір, період виплати та інші дані про субсидію можна в своєму особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду в розділі "Моя субсидія". Зазначимо, що призначена в грудні субсидія буде виплачена в січні.

Якщо у людини виникають питання, відповіді на які вона не може знайти онлайн, можна зателефонувати до Пенсійного фонду України на гарячу лінію 0-800-503-753 або звернутися до регіонального відділення Пенсійного фонду напряму.

Раніше "Телеграф" розповідав, як повпливає "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек" на суму субсидії. В ПФУ відповіли, чи включатимуть їх у загальні прибутки родини.

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