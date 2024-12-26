Є одразу кілька способів перевірити наявність та розмір субсидії

Номер гарячої лінії Пенсійного фонду щодо субсидій, або пошук відповіді онлайн — обирає сам заявник

В Україні триває призначення субсидії на опалювальний період. У новому році він триватиме до 30 квітня. Якщо ви вже подали документи будь-яким чином: через портал Пенсійного фонду, "Дію", особисто або поштою, рішення про субсидію має бути прийняте протягом 10-30 днів.

Згідно з постановою Кабміну, максимальний термін 30 днів використовується тоді, коли в документах була знайдена помилка і людина має її виправити. Громадян мають проінформувати про призначення, відмову або не призначення житлової субсидії протягом трьох днів після прийняття рішення, способом який зазначений у заяві. Здебільшого це інформування на електронну пошту.

Якщо ви подавали документи через онлайн засоби зокрема вебпортал "Дія" або портал Пенсійного фонду, відповідь надійде там в особистий кабінет. Зокрема, на вебпортал "Дія" — це розділи "Зверніть увагу" та "Замовлені послуги", на порталі ПФУ розділ "Мої повідомлення" "Індивідуальні повідомлення".

Перевірка рішення про призначення субсидії

Подивитись розмір, період виплати та інші дані про субсидію можна в своєму особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду в розділі "Моя субсидія". Зазначимо, що призначена в грудні субсидія буде виплачена в січні.

Якщо у людини виникають питання, відповіді на які вона не може знайти онлайн, можна зателефонувати до Пенсійного фонду України на гарячу лінію 0-800-503-753 або звернутися до регіонального відділення Пенсійного фонду напряму.

Раніше "Телеграф" розповідав, як повпливає "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек" на суму субсидії. В ПФУ відповіли, чи включатимуть їх у загальні прибутки родини.