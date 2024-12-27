Церква - критична інфраструктура? Що насправді закладено у бронювання священників, розповів політолог

Священники у будь-якій точці України дотичні до війни

Бронювання священнослужителів церкви і досі у людей викликає багато питань, зокрема: чи дійсно влада може його скасовувати. Або яким чином це поясниться на законодавчому рівні, адже церква не є критичною інфраструктурою.

Як зазначив в коментарі "Телеграфу" український політолог Олексій Голобуцький, цілком можливо, що таке рішення влада прийняла зараз, аби переключити увагу суспільства.

За його словами, по факту рішення про бронювання священників приймав Кабмін. Але воно може мати набагато більше сенсу, ніж здається на перший погляд, і тут не про вплив церкви на суспільство. Наразі українці в такому стані, що церква для них не на першому місці, тому це рішення не викличе великого резонансу. Але все ж певна реакція буде, на думку Голубицького, адже рішення приймав не президент України Володимир Зеленський.

"Це рішення, воно може бути суто лобістським, чисто просто, так би мовити, побудоване, як і все в нашій закритій політиці, на відносинах певних людей з церковними олігархами, з церковною інфраструктурою й усім іншим. Все одно це відповідальність, яка, звичайно, на владі. І може бути навіть від цього позитивний ефект у суспільстві", — каже політолог.

Він додає, що питання мобілізація священників для українців гостре, але не таке, як призов жінок чи 18-річних тощо. Але подальша доля священнослужителів певною мірою може залежати від суспільства, адже влада зчитає його реакцію і зробить висновки.

"Якщо вони по соціології побачать, що це не популярне, то можуть сказати, що всі, хто мають бороду більше там 10 см, всіх треба забирати в армію", — каже Голобуцький.

Він пояснює, що священники у будь-якій точці України дотичні до війни, адже вони відспівують померлих військових. Зрозуміло, що тут ризики для життя інші, ніж на фронті і в окопах.

"Зараз я просто не можу зрозуміти, чому священників забронювали. Як вони (влада — Ред.) будуть пояснювати, що церква стала критичною інфраструктурою чи критичною галуззю економіки, життя і тому подібне. Як влада буде виходити з цього", — питає політолог.

На питання кореспондента, яким саме церквам надасться право бронювання і чи торкнеться це Московського патріархату, Голобуцький відповів: "Це вже так деталі. Так, тут йдеться про десятки тисяч людей, але навряд чи існуватиме розподіл на московських та українських попів".

За словами політолога, як саме влада прийшла до бронювання священників не зрозуміло, проте цілком ймовірно, що це рішення ініціював хтось з верхівки.

"Ми живемо в дуже складні часи і в нас суспільство розділене, тобто урбанізована частина, міська і сільська. Є ті, які негативно віднесуться, а є частина, яка заходиться в хресній ході, б'ється головою об підлогу в церкві і так далі, сприйме це позитивно. Для кого це зроблено, відповісти дуже важко зараз. Чи відволікають українців? Не розумію від чого можна відволікати, якщо зараз усе на виду у людей", — додає Голобуцький.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Кабмін не затверджує список критичних підприємств. Хто ж все-таки дає бронь.