Рішення приймалось довго: релігієзнавець розповів, чому священникам треба бронювання

Він назвав два важливих аспекти

У п'ятницю, 27 грудня, Кабінет міністрів України дозволив бронювати від мобілізації священнослужителів, а релігійні організації внесені наразі до списку критично важливих. Бронюванню підлягатимуть усі військовозобов’язані священнослужителі за переліком посад, затвердженим Державною службою з етнополітики та свободи совісті. Також священнослужителів прирівняли до кінцевих бенефіціарних власників критично важливих підприємств, членів наглядових рад та працівників закордонних дипломатичних установ.

"Телеграф" поспілкувався з релігієзнавцем та філософом Олександром Саганом. Він розповів, що думає з цього приводу.

Священникам заборонено вбивати

За його словами, священнослужителі покликані за своїм призначенням, якраз, закликати всіх до миру, до людинолюбства, і їм протипоказано, тобто заборонено вбивати. Раніше, як каже Саган, були такі скандали, і навіть одного з єпископів відрахували за те, що він просто сфотографувався з кулеметом в руках.

Канони тут в цьому плані суворі, хоча капеланам дозволено мати особисту зброю і застосовувати в випадку прямої загрози життю. Тут є такий нюанс, ділиться релігієзнавець.

"Так, йдеться про те, що, по-перше, цей аспект священник не може вбивати. Другий аспект – це те, що громада без священника, фактично люди залишаються без літургії, без задоволення своїх релігійних потреб. Без священника це неможливо, і замінити їх на сьогодні немає. У нас, що в московському патріархаті, що в ПЦУ, величезна потреба у священниках. Це, якщо стосується не тільки православної церкви, а й Греко-католицької церкви", — розповідає він.

Бронювання для УПЦ МП

Що стосується священників УПЦ МП, яка теж може підлягати під бронювання, але там є і затримання і деякі вороже налаштовані проти України то Саган відповів так:

"Тут ми стикаємося з такою річчю, як колективної відповідальності. Україна як демократична країна не може засуджувати тих чи інших людей за принципом належності. Це не є партія, яка засуджена як фашистська чи на соціалістичній партії. Комуністичну партію закрили, але персонально комуністів не саджали. Ну церква не є політичною партією. І тут ми зв'язані з цим міжнародним законодавством. Міжнародне законодавство у питанні свободи совісті достатньо жорстке. Щодо Московського патріархату, там є такий нюанс, що ще з 14-го року, фактично там ліквідована капеланська служба. І їх не можуть брати в капелани, оскільки питання підлеглості дотепер не вирішено. І по цей час ми релігієзнавці вважаємо, і це відповідно до канонів православних, вони є повністю залежні від свого релігійного центру. Це з одного боку. З іншого боку, що це дасть, коли ми їх всіх мобілізуємо в армії? Це покращить нашу комунікацію з цією церквою? Ні. Це покращить Збройні Сили України, напевне теж ні, тому що більшість з них буде все одно відмовлятися стріляти", — каже він.

Ми Збройні Сили не посилимо, а незадоволення серед вірян буде значне

Журналіст звернув увагу, що вони б могли копати рів, але Саган каже, що такої професії немає у війську. Адже потім в тих окопах і далі стріляють.

"Ну і зараз є певна хвиля такого незадоволення серед громади, тому що кілька десятків священників вже призвані в ЗСУ, і ці громади фактично залишені напризволяще. Складна така ситуація. Ми Збройні Сили не посилимо, а незадоволення серед вірян буде значне, якщо ця тенденція збільшиться. Тому була проведена ця робота, і я особисто думав, що це буде відстрочка. Наприклад, я як науковець, я не маю броні", — ділиться думками філософ.

В принципі, наукові установи не мають того статусу, що навіть елегійні організації нам не дають броні.У нас є тимчасова відстрочка на час воєнного стану.

Готувались довго, щоб вирішити це питання

"Це була довго підготовча робота. Я знаю, що це був залучений Мін'юст і інші міністерства. Міністерство оборони, Державна служба з індеполітики, Свобода совісті. Це не є чиєсь імовірне рішення. Там проводилася серія нарад щодо того, як розв'язувати це питання. Тому я думаю, що це було спільне рішення, яке озвучив Кабмін.

В нього також запитали, як давно це питання вирішувалось, він сказав, що відтоді, відколи почали мобілізувати священників.

"Це, по-моєму, спочатку 23-го року. Йшла така дискусія. Я знаю, що і Всеукраїнська рада церков порушувала це питання, по-моєму, двічі. І в цьому році це вже було розказано в державних органах. До кінця року нарешті прийняли спільне рішення. Тобто це не загравання із церквами, це не загравання з електоратом побожним, це не підготовка до якихось політичних змін на кшталт виборів. Рішення давно назрівало. Знову ж таки, я б в ту сторону поки що не дивився. Це може бути потім використано, і я думаю, що якісь там політичні сфери будуть використовувати це. Але йшлося про те, що ми фактично суперечимо канонам. Церкви, яка вчить не вбивати та людське життя ставити на першу сторону. Тому що одна справа патріотична робота і капеланська робота, так? А інша справа брати руки безпосередню зброю і саме вбивати", — додав він.

Вбивши дракона і ставши драконом, ми добро не збільшимо в цьому світі

Саган також прокоментував і дії глави РПЦ Кирила. Адже той нещодавно заявляв, що християни не бояться ядерної зброї.

"Якщо ми будемо такими самими, то чим ми будемо краще ними? Вбивши дракона і ставши драконом, ми добро не збільшимо в цьому світі. Тут зрозуміло, якусь золоту середину завжди треба шукати в цих всіх речах, але ми не можемо копіювати їх і уподібнюватися їм", — розповідає Саган.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українці відреагували на бронювання священнослужителів.