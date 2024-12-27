Фіцо став виставляти Україні умови через російський газ

Словацький прем’єр загрожує припинити постачання Україні електрики, якщо Київ припинить транзит російського газу

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував керівництво України за відмову від продовження транзиту російського газу до країн Європи і заявив, що розгляне заходи у відповідь.

Про це він заявив у відеозверненні, яке опублікував на сторінці у Facebook. За словами політика, припинення транзиту російського газу до Європи через Україну є жестом, який нібито дорого коштуватиме всьому Євросоюзу, зокрема Словаччині.

Фіцо заявив, що Словаччина втратить близько півмільярда євро в цій ситуації, Україна — майже мільярд євро, а Росія, ймовірно, втратить лише 2,5 мільярда євро.

Глава словацького уряду заявив, що його країна нібито втратить через Україну не лише транзитні збори, а може зіткнутися з підвищенням ціни на газ. Він заявив, що з січня 2025 року, коли транзит газу буде зупинено, уряд Словаччини "оцінить ситуацію і вживе заходів у відповідь".

Фіцо пригрозив припиненням постачання електрики в Україну в період, коли наша країна потребує його через перебої в енергосистемі, спричинені російськими ударами.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Роберт Фіцо дав телеінтерв’ю російській топпропагандистці Ользі Скабєєвій, зробивши низку заяв, якими підіграв наративам Кремля. Зокрема, він говорив про війну, Захід і зробив заяву про парад на 9 травня у Москві наступного року.