Кабмін дозволив бронювання ще однієї категорії українців

Уряд вніс зміни до відповідної постанови

Кабінет міністрів України дозволив бронювати від мобілізації священнослужителів, а релігійні організації внесені наразі до списку критично важливих.

Відповідна постанова опублікована на сайті українського уряду. Бронюванню підлягатимуть усі військовозобов’язані священнослужителі за переліком посад, затвердженим Державною службою з етнополітики та свободи совісті.

Також священнослужителів прирівняли до кінцевих бенефіціарних власників критично важливих підприємств, членів наглядових рад та працівників зарубіжних дипломатичних установ.

Тією самою постановою Кабінету міністрів України до критично важливих будуть належати релігійні організації, які існують згідно з переліком та критеріями, затвердженими Державною службою з етнополітики та свободи совісті. Їх прирівняли до представників донорських установ та виконавців проектів міжнародної технічної допомоги.

Водночас, вимога про "білу" зарплату в 20 тисяч гривень для бронювання не поширюватиметься на юридичних осіб – релігійні організації.

Раніше "Телеграф" писав про те, які працівники не підлягають бронюванню від мобілізації.