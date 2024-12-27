У кожній бригаді - окреме відділення: в ЗСУ розповіли про нововведення

Таке розширення відбувається внаслідок збільшення штатної чисельності підрозділі

У кожній бригаді ЗСУ створено окреме відділення кількістю 10 осіб, укомплектоване відповідальними за соціальний супровід військовослужбовців та членів їх сімей, а також за питання цивільно-військового співробітництва.

Про це на брифінгу 27 грудня повідомив начальник Центрального управління ЦВС Генштабу ЗСУ полковник Олександр Кутков, коментуючи запитання кореспондента "Телеграфу".

За словами полковника Куткова, наразі в ЗСУ за напрямком соціального супроводу вже введено посади на стратегічному, оперативному та тактичному рівні. Також триває створення відповідних структурних підрозділів у медичних закладах, підпорядкованих Командуванню медичних сил ЗСУ, та при ТЦК та СП.

"Що стосується бригад, то у штабах бригад створено відділення у складі десяти військовослужбовців. Відповідно кожному окремому батальйоні, залежно від чисельності, є пропорційний розподіл за кількістю таких людей. Так само і в шпиталях за кількістю ліжко-місць. Це відділення наповнюється коштом відповідних військово-облікових спеціальностей: в структурі цього відділення є ВОС цивільно-військового співробітництва, і ВОС соціального супроводу", — розповів начальник ЦУ ЦВС.

Зауважимо, що раніше у складі бригад зазвичай функціонувала лише служба ЦВС, штатною чисельністю три офіцери.

За словами Куткова, наразі таке розширення відбувається внаслідок збільшення штатної чисельності підрозділів, тобто коштом введення абсолютно нових посад.

"Укомплектованість станом на сьогодні в тих підрозділах, де вже введені посади, а це офіцерські посади, у більшості – старший офіцер – складає близько 50%… Вся структура ЦВС (куди входить і соціальний супровід, — ред.) побудована на безпосередньому підпорядкуванні начальнику штабу", — додав полковник Кутков.

Як писав "Телеграф", про початок створення служби супроводу військовослужбовців та членів їхніх родин у системі цивільно-військового співробітництва в ЗСУ повідомили ще у серпні поточного року. Головним напрямком діяльності фахівців цієї служби має стати робота з членами сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти, полонених військовослужбовців, а також супровід поранених військовослужбовців, які перебувають на лікуванні та реабілітації. За словами полковника Куткова, пріоритет щодо призначення на посади у новоствореній системі соціального супроводу буде надаватися військовослужбовцями, звільненими з полону, і військовослужбовцями, які через поранення або стан здоров'я не можуть брати участь у бойових діях.