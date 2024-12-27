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Наступ росіян на Херсон: офіцер спецназу ЗСУ оцінив шанси окупантів

Автор
Ігор Тимофєєв
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Росіяни мріють про наступ на Херсон
Росіяни мріють про наступ на Херсон. Фото Getty Images

Два роки тому уп’ятеро більші сили ворога були вибиті з Правого берега Дніпра

Обіцяне командувачем Повітряно-десантних військ ЗС РФ Михайлом Теплинським форсування Дніпра і наступ на Херсон силами 4 тисяч бійців без стійкого логістичного зв’язку з основними силами російських окупантів приречене на провал.

Про це в YouTube-каналі Борислава Берези розповів офіцер спецназцу ЗСУ, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін. Він провів паралелі з відступом значно більших сил росіян у листопаді 2022-го.

Колишній народний обранець розповів про операцію росіян 20 грудня, коли вони від прикриттям артилерії намагалися форсувати Дніпро в районі Антонівського мосту під Херсоном, але були розбиті.

— Вони вже попробували [переправитися на Правий берег Дніпра], думали: зараз ми тут все візьмемо, получили і ховалися під Антонівським мостом, — каже офіцер. — Якщо ми пригадаємо, в якій кількості росіяни виходили з Правого берега на Херсонщині, то орієнтовна кількість російських окупаційних військ на момент, коли вони почали отримувати "триндюлей" і була перспектива завалу Антонівського мосту — близько 20 тисяч.

І що він [Теплинський] про чотири тисячі розповідає — я, чесно кажучи, не знаю. Форсувати, зайти, намародерити, вбити купу цивільного населення, дестабілізувати на певний період якусь точку на Правому березі вони зможуть. Але питання не в тому, щоб дестабілізувати, а в тому, що вони там [організують] якийсь контрнаступ, — каже екснардеп.

За його словами, під Херсоном йде битва за острови на Дніпрі.

— Якісь острови вони зможуть віджати і що далі? Зараз іде війна логістики — перебив логістику і все — красавчик. Десь так приблизно виглядає сучасна війна: якщо нема логістики, якщо нема поповнення, якщо нема можливості евакуації поранених, ротації військових, доставки боєприпасів і так далі, то це все фігня. Дійсно, острови можуть стати точкою напруги, але 4 000 людей "погоду" не зроблять, — каже Ігор Лапін.

Як приклад він навів український плацдарму на Лівому березі Дніпра у Кринках, де у ЗСУ була порушена логістика, хоча й відбувалися спроби підвозу живої сили та боєприпасів і евакуації поранених річковими суднами.

— Ми корабликами завозили-вивозили і тримали цей плацдарм. На превеликий жаль, ми його не змогли розвинути до рівня формування ударних груп, просто тримали, стягуючи на себе колосальний людський ресурс росіян і купу їхньої техніки. Дронщики з Правого берега прикривали лівий берег. Але неможливість постійної нормалізованої логістики не дала нам перспективи в цьому напрямку. Аналогічна історія із заявами росіян, що вони там десь хочуть форсувати і кудись зайти… Ще раз наголошую: їх тут було близько 20 тисяч, коли вони починали драпати, — підсумував офіцер спецназу.

Нагадаємо, військовий експерт Іван Ступак пояснив "Телеграфу", чому наступ на Херсон буде суїцидальним актом для росіян.

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#Херсон #десант #Наступ