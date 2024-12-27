Узаконення права сили. Екснардеп попередив про небезпеку переговорів Трампа з Путіним по Україні

Світова система колективної безпеки похована

Очікувані переговори обраного президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна щодо миру в Україні можуть призвести до того, що російський диктатор отримає легітимізацію права сили замість використання сили права.

Про це в YouTube-каналі Борислава Берези розповів офіцер спецназцу ЗСУ, народний депутат Верховної Ради VIII скликання Ігор Лапін. На його думку, це стане кроком до скочування в хаос планетарного масштабу.

— Путін попри існування норм міжнародного права, попри Будапештський меморандум, купу-купу договорів про визнання кордонів з Україною, про дружбу і співробітництво між Росією і Україною — це все перекреслив. За допомогою пропагандистської машини Кремль підігрів у суспільстві настрої ненависті і пішов війною на Україну, — каже політичний експерт.

Він нагадав, що війни вбивають безліч людей, але рано чи пізно закінчуються саме за столом переговорів.

— Навіть Друга світова війна, попри Гітлера, який знищив мільйони людей, все одно закінчилась за столом переговорів, де Німеччина підписала капітуляцію, — каже колишній нардеп. — А який результат від перемовин з Путіним очікує світова спільнота? Чому всі оці а-ля "миротворці", які чогось розповідають, що треба Україну всадити за стіл переговорів, не починають тези з речення "у відповідності до норм міжнародного права Україна має: …", "Росія має: …" Хто з них десь сказав про норми міжнародного права?

На думку Ігоря Лапіна, світова система колективної безпеки похована. А Путін свідомо переступав усі "червоні" і "коричневі" лінії на карті, які йому малювали країни демократії.

— Ця історія мене наштовхнула на думку, що саме зустріч Путіна з Трампом приведе до легітимізації права сили. Якщо ти сідаєш розмовляти з агресором, то можеш розмовлятися лише з точки зору капітуляції. Америка не воює, отже їй капітуляція не загрожує. А кому загрожує капітуляція? Агресору Росії? Ні, це загрожує Україні, — резюмував офіцер ЗСУ.

Нагадаємо, Путін відкинув мирний план Трампа, а "Телеграф" розповів, що йому не сподобалося.