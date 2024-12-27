У падінні пасажирського літака AZAL в Казахстані таки знайшли "український слід": але є нюанс

Одним з пілотів, які ціною власного життя врятували десятки пасажирів, був Олександр Кальянінов, який навчався в Україні

Під час авіакатастрофи азербайджанського пасажирського літака в Казахстані серед загиблих опинився другий пілот Олександр Кальянінов, який навчався льотної справи в Україні. Кальянінов та капітан борту Ігор Кшнякін змогли провести пошкоджений літак кілька сотень кілометрів в умовах глушіння навігації російськими системами РЕБ та врятували життя десяткам пасажирів.

Про загибель Кальянінова повідомила Українська державна льотна академія у Facebook. Кальянінов випустився з академії 6 квітня 2021 року, маючи ступінь магістра з авіаційного транспорту.

"25 грудня 2024 року в результаті авіакатастрофи поблизу Актау (Казахстан) літака типу Embraer E-190 ЗАО "Азербайджанські авіалінії" (AZAL), який виконував рейс Баку-Грозний загинув другий пілот Олександр Кальянінов, 1992 року народження. Олександр Кальянінов з дитинства мріяв стати пілотом, як і його батько та своє життя пов’язати з небом", – сказано у повідомленні.

Кальянінов був дуже досвідченим пілотом, попри свій молодий вік. Так, в академії він навчався на факультеті льотної експлуатації за освітньо-професійною програмою "Льотна експлуатація повітряних суден" та отримав кваліфікацію "Інженер-пілот" та "Інженер-дослідник".

"Олександр був дуже розумним, ерудованим, вільно розмовляв на декількох іноземних мовах, був дуже чесним та завжди готовим прийти на допомогу", – додали в академії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що депутат азербайджанського парламенту Расім Мусабеков звинуватив Росію у катастрофі літака. Фактично, це перше звинувачення, яке висловлено Росії представником влади Азербайджану.

Як відомо, 25 грудня у казахстанському місті Актау впав пасажирський літак компанії Azerbaijan Airlines. Зазначалося, що спочатку він прямував з Баку до Грозного, проте не зміг сісти через густий туман. Після цього він рушив у бік Актау, де впав неподалік аеропорту. Загинуло щонайменше 39 осіб з 69, які перебували на борту. В перші години після аварії повідомлялося, що причиною падіння могло стати зіткнення з птахом.

Проте пізніше стало відомо, що причиною авіакатастрофи літака Embraer 190AR, який зазнав катастрофи в Казахстані, була робота російської ППО. Очевидці стверджують, що чули вибух перед катастрофою. Окрім того, на корпусі літака знайшли сліди, які можна ідентифікувати, як осколкове ураження. Також відомо, що аеропорти Грозного та Махачкали відмовилися приймати літак, а замість цього чомусь відправили його в Актау на іншому березі Каспійського моря – скоріше за все, розраховуючи, що літак впаде у воду або розіб'ється. Під час польоту російські системи РЕБ глушили навігаційні системи літака.