У ЗСУ пояснили, чи може відео з мережі бути доказом перебування бійця в полоні

Є один шлях підтвердження взяття у полон

Оприлюднене в мережі відео, навіть якщо родичі чи знайомі впізнали на ньому військовослужбовця, який, перебуває в полоні, – не є достатнім доказом і підставою внесення його до реєстру військовополонених.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на заяву начальника Центрального управління Цивільно-військового співробітництва (ЦВС) Генштабу ЗСУ полковника Олександра Куткова, яку він зробив у ході брифінгу 27 грудня.

"Відео не достатньо для того, щоб підтвердити перебування в полоні. Ні координаційний штаб (з питань полонених), ні Національне інформаційне бюро не вносять на підставі відео зміни до статусу. Підтвердження проходить офіційно — і це єдиний шлях — через Міжнародний комітет Червоного хреста. На жаль, тільки так", — пояснив Кутков.

За словами голови Центрального управління ЦВС, у випадку, коли від родичів, або з інших джерел до представників ЦВС надходить інформація (наприклад, те ж саме відео, — ред.) щодо полоненого військовослужбовця, ця інформація передається для опрацювання до Координаційного штабу з питань полонених.

"А у Координаційному штабі звіряють цю інформацію – і з МКЧХ, і зі Службою безпеки України, і з Національним інформаційним бюро. Єдине вікно, яке на сьогодні існує (для підтвердження перебування в полоні, — ред.), це тільки через МКЧХ. Вони працюють через представників МКЧХ з тієї сторони, і, відповідно, так іде зворотний зв'язок – інформація або підтверджується, або не підтверджується", — пояснив полковник Кутков.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні запустили нову платформу "На зв'язку" для військових та їх рідних.