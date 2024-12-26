Військова допомога Україні: як переконати союзників давати нам зброю і після перемир’я з Росією

Одним з аргументів можуть бути слова Трампа про зброю і боєприпаси для Києва

Розмови про нібито підготовку мирних переговорів України з Росією зіграли з нами злий жарт, оскільки створили хибне враження наближення швидкого миру. Через це наші західні союзники не вважають за потрібне допомагати Києву поставками зброї та військового спорядження. А парламент Болгарії не підтримав підписання угоди про безпеку з Україною.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів доцент Київського національного університету ім. Т. Шевченка, політолог Ігор Рейтерович. Він пояснив, чому зараз мають активізуватися українські дипломати.

— Наші дипломати, багатьох з яких президент призначив нещодавно, повинні активізувати свою діяльність і переконати, знайти аргументи, що війна не закінчилася і не закінчиться за 24 години, — каже політолог. — І Україна повинна з дійсно сильними позиціями підійти до можливих перемовин. Розмови про можливі перемовини грають з нами дуже злий жарт і на це треба реагувати в більш активний спосіб. І пояснювати, чому підтримка повинна бути майже до останнього дня, доки реальні перемовини не почнуться.

На думку політичного експерта, в Болгарії скористалися ситуацією, тому що ця країна з деяких питань і так мала специфічну позицію до України.

— Там дуже довго не давали можливості відправляти [військову] допомогу, потім ситуація помінялася, а зараз пішов певний "відкат", — каже Ігор Рейтерович. — Зараз у нашого посла є можливість себе проявити, переконати болгарських політиків не призупиняти допомогу, а тільки коли буде підписано угоду про припинення активної фази бойових дій. Хоча треба подібні розмови замінювати довгостроковими угодами про перманентну підтримку України незалежно від того, є активна фаза бойових дій чи нема.

Політолог наголошує: всі розуміють — якщо фаза активних бойових дій навіть припиниться, це не зменшить потреби України у військовій допомозі, техніці та боєприпасах.

— Україна повинна буде це отримувати роками, тому що Росія нікуди з наших кордонів не подінеться, — каже політичний експерт. — І тут як аргумент можна посилатися на Трампа і представників його команди, які говорили, що Україна після підписання перемир'я повинна і надалі дуже активно і широко підтримуватися з точки зору постачання озброєнь і боєприпасів тощо.

Тобто ми не просто завершуємо активну фазу бойових дій, а продовжуємо Україну і надалі підтримувати зброєю, щоб Росія розуміла: вона не зможе через кілька років повторити те, що зробила 2022 року. Оце може бути аргумент, і цей аргумент треба використовувати, — підсумував Ігор Рейтерович.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, чи готові Росія й Україна до мирних переговорів.