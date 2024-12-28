Як військовим отримати звільнення через стан здоров’я: перелік хвороб

Важливо, щоб діагноз був підтверджений на ВЛК

Ніхто не застрахований від хвороб, навіть ті, хто стоїть на захисті країни. У Збройних Силах України військовослужбовці можуть зіткнутися з проблемами зі здоров’ям, які унеможливлюють виконання службових обов’язків.

У таких випадках, відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу, передбачено звільнення з військової служби. Хвороби дають право на звільнення:

серцево-судинної системи , що викликають порушення функцій серця та/або кровообігу, які не піддаються медикаментозному лікуванню;

, що викликають порушення функцій серця та/або кровообігу, які не піддаються медикаментозному лікуванню; захворювання органів дихання та внутрішньої секреції , що викликають порушення їх функцій, які не піддаються медикаментозному лікуванню;

, що викликають порушення їх функцій, які не піддаються медикаментозному лікуванню; захворювання нервової системи, що викликають порушення координації рухів, епілептичні припадки, церебральний інсульт, які не піддаються медикаментозному лікуванню.

Також звільнитися зі служби можуть військові, які мають:

захворювання зорової системи , що викликають порушення зору та перешкоджають виконанню службових обов’язків, які не піддаються медикаментозному лікуванню;

, що викликають порушення зору та перешкоджають виконанню службових обов’язків, які не піддаються медикаментозному лікуванню; захворювання органів травлення , що викликають порушення функціонування органів травлення та/або порушення поглинання корисних речовин, які не піддаються медикаментозному лікуванню, захворювання крові та кровотворних органів, що викликають порушення складу крові та її функціонування, які не піддаються медикаментозному лікуванню;

, що викликають порушення функціонування органів травлення та/або порушення поглинання корисних речовин, які не піддаються медикаментозному лікуванню, захворювання крові та кровотворних органів, що викликають порушення складу крові та її функціонування, які не піддаються медикаментозному лікуванню; хронічні гострі захворювання, що викликають значні обмеження фізичної активності, які не піддаються медикаментозному лікуванню.

Процедура звільнення

Військовослужбовці, які мають підтверджені медичні показання, проходять військово-лікарську комісію (ВЛК), яка:

підтверджує діагноз;

визначає ступінь обмеження здатності виконувати службові обов’язки.

Варто зазначити, що після звільнення через стан здоров’я військовослужбовці мають право на компенсації та соціальні гарантії, закріплені законодавством.

Раніше "Телеграф" писав, чи може військовий звільнитися зі служби через виховання дитини з інвалідністю. За деякими сімейними обставинами військовослужбовець може написати рапорт на звільнення.