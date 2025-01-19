Тельцям – нові ідеї, Рибам – конфлікти: гороскоп Таро на 20 січня 2025 року

Використовуйте підказки Таро, щоб направити енергію цього дня у потрібне русло

Понеділок, 20 січня, для багатьох знаків стане часом ухвалення рішень, оцінки минулого та роботи над поточними завданнями. Важливо виявити терпіння, мудрість та увагу до деталей, щоб максимально використати шанси, які подарує доля.

Такий прогноз дають карти Таро, які випали у розкладі на 20 січня. "Телеграф" пропонує дізнатися, на що чекати саме вам.

Овен — перевернута Двійка мечів

Можливо, якийсь час Ви перебували в бездіяльності, намагаючись відновити душевну рівновагу, щоб ухвалити рішення, як рухатися далі, — у цьому положенні карта вказує, що рішення прийняте і Ви посунетеся далі. Наскільки вдалим це рішення, покаже час.

Телець — Туз жезлів

Це карта зародження чогось, — почуттів, нової справи, ідеї, задуму, мети чи якоїсь події. Найближчим часом Вам буде супроводжувати успіх і можливо Ви отримаєте якісь гроші. Нині чудовий час для прояву ініціативи.

Близнюки — перевернута Вісімка пентаклів

Можливо, Ви тривалий час працювали на певній ниві, але потім розчарувалися у справі та втратили бажання рухатися далі. Пропрацюйте внутрішні суперечності, інакше можете проґавити хороші можливості.

Рак — перевернута Четвірка жезлів

І в прямому, і в перевернутому положенні ця карта несе в собі лише позитивне значення, обіцяє процвітання, відпочинок, блаженство та успішне завершення задуманого.

Лев — порожня карта

У колоді є дві карти, які з обох боків виглядають однаково, і вони мають відразу кілька трактувань. Можливо, події майбутнього дня ще не визначено для Вас або знання про них може чимось Вам нашкодити. Ще як варіант, Ви самі не хочете або не готові отримати цю інформацію.

Діва — перевернута Сімка кубків

У прямому положенні карта вказує, що життя запитувача проходить в ілюзіях, у нього немає рішучості зробити важливий вибір, через що застряг на роздоріжжі та може будь-якої миті зробити помилку. Але цього разу вона випала перевернутою, і сенс передбачення змінюється, — з безлічі варіантів Ви виберете вірний, який допоможе Вам досягти поставлених цілей.

Терези — Двійка жезлів

З цією картою у вас може вийти реалізувати все задумане, і ваші дії принесуть успіх. Але уникайте надто поспішних рішень, це може вийти вам боком.

Скорпіон — перевернутий Король кубків

У цьому положенні карта попереджає, що незабаром Ви можете втратити щось, а також зустрітися з нечесністю, підступністю та обманом. Будьте обережні при спілкуванні цього дня. Хтось у Вашому оточенні може бути не тим, за кого себе видає.

Стрілець — перевернутий Лицар пентаклів

Ця карта пророкує неприємності у фінансовому плані — до них можуть призвести імпульсивні покупки, проблеми на роботі, втрата заощаджень та безвідповідальність. Можливо, це станеться не саме з Вами, а з кимось близьким.

Козоріг — перевернуте Колесо Фортуни

У цьому положенні карта попереджає, що найближчим часом може повторитися щось неприємне, повернутися стара проблема, яка здавалася вирішеною, або пропасти докладені старання.

Водолій — Сімка пентаклів

Друга назва цієї карти "Наполегливість" і вона каже, що Ви отримали якийсь результат своєї праці, але з якихось причин не дуже їм задоволені, можливо, у Вас були інші очікування, а то й зовсім Вам було потрібно що щось інше. Порада картки: не приймайте поки що важливих рішень, сповільніться та проведіть час із близькими.

Риби — перевернута Королева мечів

Карта каже, що Ви можете зіткнутися з нетерпимістю, невіглаством, грубістю, лицемірством та підступністю. Це може бути спрямоване проти Вас від іншої людини, так і виходити від Вас самих. Наберіться терпіння, день може зробити неприємні сюрпризи.