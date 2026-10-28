Збитки на сотні тисяч, але з топовим iPhone: театр у Сумах здивував закупівлею під час війни

Рішення про покупку невдовзі прокоментував керівник театру Дмитро Некрасов

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Сумський національний академічний театр імені Щепкіна придбав iPhone 17 Pro Max за 80 798 гривень, незважаючи на фінансові збитки. За перше півріччя 2026 року підприємство зафіксувало негативний фінансовий результат у розмірі 204 тисячі гривень. Про покупку стало відомо із договору, опублікованого на Prozorro.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "Яблучний" тил: як держпідприємства купують преміальні iPhone під час війни".

За згодою від 1 жовтня 2026 року театр замовив Apple iPhone 17 Pro Max з обсягом пам’яті 512 ГБ та фірмовий прозорий чохол. Постачальником стало ТОВ "Комел", відоме під брендом Brain. Закупівлю провели без електронної системи: установа уклала із компанією прямий договір.

Ціна смартфона викликає запитання. За наданими даними, таку ж модель можна знайти в роздріб приблизно на 10 тисяч гривень дешевше. У результаті театр заплатив за влаштування майже 81 тисячу гривень.

Театр у Сумах замовив топовий iPhone 17 Pro Max за 80 798 гривень

Навіщо театру знадобився дорогий смартфон

Рішення про покупку прокоментував керівник театру Дмитро Некрасов. Він пояснив, що телефон потрібний для виробничих завдань інформаційно-комунікаційного відділу.

Некрасов також пояснив, що купівлю сплатили із власних коштів підприємства, отримані від господарської діяльності.

При цьому, за даними YouControl, за січень – червень 2026 року театр зазнав збитків у розмірі 204 тисячі гривень. Це привернула додаткову увагу до витрат установи.

Театр пояснив, що смартфон потрібний для роботи. Однак доцільність покупки саме такої дорогої моделі на тлі фінансових збитків залишається під сумнівом.

Як повідомляв "Телеграф", Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (ЛОІППО) купив для своїх потреб Apple iPhone 16 Pro Max із пам’яттю 512 ГБ за 74 000 гривень про закупівлю у Львові. Це порівняльний приклад: у Сумах театр теж придбав модель Pro Max, але пізнішого покоління. За даними сервісу порівняння цін Hotline, на той момент куплений ЛОІППО iPhone продавався в інтернет-магазинах за 55 896-73 099 гривень. Ці дані дозволяють оцінити ціну, але не доводять переплату за купівлю у Сумах.