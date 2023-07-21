Іменини Вероніки у 2025 році: усі дні, коли Ніка святкує День ангела

У багатьох є знайомі Вероніки

Жіноче ім’я Вероніка не найпоширеніше, проте дуже гарне та давнє. "Телеграф" вирішив розповісти, звідки воно взялося, що означає і коли всі Дні ангела Вероніки протягом року.

Значення імені Вероніка

Це ім’я з’явилося з давньогрецької мови, від імені "Ференіка", що перекладається як "та, що приносить перемогу". Діалектним варіантом імені було "Береніка", і його можна зустріти у Біблії. Однак є й інша версія походження імені: італійці трактують ім’я Вероніка як "мешканка Верони".

Зустрічаються також такі форми імені Вероніка як Ніка, Веронічка, Веронікочка, Вероня, Роня, Віка, Нікуша.

Вважають, що Вероніки зазвичай легкі, веселі та ніжні особистості, які також є розважливими, вітряними, примхливими і люблять бути в центрі уваги. Вероніки зазвичай знаходять своє місце там, де потрібно спілкуватися та справляти враження.

Серед відомих Веронік варто згадати такі постаті як українські поетеси Вероніка Черняхівська та Вероніка Морозова і модельєрка Вероніка Жанві.

Коли День ангела Вероніки?

Носії імені Вероніка святкують свої іменини лише один раз на рік за церковним православним календарем:

4 жовтня, — мучениця Віринея (Вероніка) Едеська. Віринея з сестрою і матір’ю жили в місті Антіохії в Сирії і постраждали за Христа на початку IV століття, — всі троє кинулися в річку, вважаючи за краще загинути, ніж потрапити живими до рук мучителів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що суворо заборонено дарувати жінкам за народними прикметами.