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Тельцам — новые идеи, Рыбам — конфликты: гороскоп Таро на 20 января 2025 года

Автор
Наталья Граковская
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Гороскоп Таро, чего ждать 20 января
Гороскоп Таро, чего ждать 20 января. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Используйте подсказки Таро, чтобы направить энергию этого дня в нужное русло

Понедельник, 20 января, для многих знаков станет временем принятия решений, оценки прошлого и работы над текущими задачами. Важно проявить терпение, мудрость и внимание к деталям, чтобы максимально использовать шансы, которые подарит судьба.

Такой прогноз дают карты Таро, которые выпали в раскладе на 20 января. "Телеграф" предлагает узнать, чего ожидать именно вам.

Овен — перевернутая Двойка мечей

Возможно, какое-то время Вы пребывали в бездействии, пытаясь восстановить душевное равновесие, чтобы принять решение, как двигаться дальше, — в этом положении карта указывает, что решение принято и Вы сдвинетесь дальше. Насколько удачным было это решение, покажет время.

Телец — Туз жезлов

Это карта зарождения чего-либо, — чувств, нового дела, идеи, замысла, цели, или какого-то события. В ближайшее время Вам будет сопутствовать удача и возможно Вы получите какие-то деньги. Сейчас отличное время для проявления инициативы.

Близнецы — перевернутая Восьмерка пентаклей

Возможно, Вы долгое время трудились на определенном поприще, но после разочаровались в деле и потеряли желание двигаться дальше. Проработайте внутренние противоречия, иначе можете упустить хорошие возможности.

Рак — перевернутая Четверка жезлов

И в прямом, и в перевернутом положении эта карта несет в себе только положительное значение, обещает процветание, отдых, блаженство и успешное завершение задуманного.

Лев — пустая карта

В колоде есть две карты, которые с обеих сторон выглядят одинаково, и у них есть сразу несколько трактовок. Возможно, события грядущего дня еще не определены для Вас, или же знание о них может чем-то Вам навредить. Еще как вариант, — Вы сами не хотите или не готовы получить эту информацию.

Дева — перевернутая Семерка кубков

В прямом положении карта указывает, что жизнь вопрошающего проходит в иллюзиях, у него нет решимости сделать важный выбор, из-за чего застрял на перепутье и может в любой момент совершить ошибку. Но в этот раз она выпала перевернутой, и смысл предсказания меняется, — из всего множества вариантов Вы выберете верный, который поможет Вам достичь поставленных целей.

Весы — Двойка жезлов

С этой картой у вас может получиться реализовать все задуманное, и действия ваши принесут успех. Но избегайте слишком скоропалительных решений, это может выйти вам боком.

Скорпион — перевернутый Король кубков

В этом положении карта предупреждает, что вскоре Вы можете утратить что-то, а также повстречаться с бесчестностью, коварством и обманом. Будьте осторожны при общении в этот день. Кто-то в Вашем окружении может быть не тем за кого себя выдает.

Стрелец — перевернутый Рыцарь пентаклей

Эта карта пророчит неприятности в финансовом плане, — к ним могут привести импульсивные покупки, проблемы на работе, потеря сбережений и безответственность. Возможно, это случится не именно с Вами, а с кем-то близким.

Козерог — перевернутое Колесо Фортуны

В этом положении карта предупреждает, что в ближайшее время может повториться что-то неприятное, вернуться старая проблема, которая казалась решенной, или же пропасть впустую приложенные старания.

Водолей — Семерка пентаклей

Второе название этой карты "Настойчивость" и она говорит, что Вы получили какой-то результат своего труда, но по каким-то причинам не очень им довольны, — может быть, у Вас были другие ожидания, а то и вовсе Вам было нужно что-то другое. Совет карты: не принимайте пока важных решений, замедлитесь и проведите время с близкими.

Рыбы — перевернутая Королева мечей

Карта говорит, что Вы можете столкнуться с нетерпимостью, невежеством, грубостью, лицемерием и коварством. Это может быть направлено как против Вас от другого человека, так и исходить от Вас самих. Наберитесь терпения, день может преподнести малоприятные сюрпризы.

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