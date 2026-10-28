Поклали 100 тисяч у банк і втратили гроші: що сталося з гривневими депозитами

Зростання американської валюти б'є по доходах українців

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На 28 жовтня 2026 року офіційний курс долара сягнув 45,6008 грн – на 8,4% вище, ніж рік тому. Для клієнтів, які відкрили річні гривневі депозити у двох найбільших державних банках, це обернулося втратами в доларовому еквіваленті: відсотки після сплати податків і комісії за зняття готівки не компенсували девальвацію.

Для порівняння взято програми "Мій депозит" в "Ощадбанку" та "Стандарт" у "ПриватБанку", за якими з процентного доходу утримують податки, повідомляє "Телеграф". Докладніше читайте в матеріалі: "Чому банки не доплачують українським вкладникам і як людям більше заробити".

Наскільки подорожчав долар за час депозиту

Із січня 2026 року офіційний курс зріс із 42,3532 до 45,6008 грн/$ – на 7,7%. Порівняно з початком повномасштабної війни гривня подешевшала в 1,6 раза: 24 лютого 2022 року офіційний курс становив 29,2549 грн/$.

Для річного депозиту важливіша зміна курсу за весь строк вкладу. Із 28 жовтня 2025 року долар подорожчав на 8,4%. Саме з цим показником потрібно порівнювати дохід вкладника, який оцінює свої заощадження в американській валюті.

У гривні зберігаються 67% усіх грошей на рахунках. На "Ощадбанк" і "ПриватБанк" припадає 53,4% вкладів населення, тож умови цих двох банків показують, із яким результатом зіткнулася значна частина вкладників.

Скільки залишилося від відсотків після податків і комісії

Якщо рік тому покласти 100 тисяч гривень в "Ощадбанк" за програмою "Мій депозит" під 11,5% річних, після сплати податків дохід становитиме близько 8,9 тисячі гривень. Із відсотків утримують 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору – загалом 23%.

У "ПриватБанку" вклад "Стандарт" під 10% річних приносить після цих утримань 7,7%, тобто 7,7 тисячі гривень на вкладені 100 тисяч. Разом із сумою вкладу на картковий рахунок надійде 108,9 тисячі гривень у першому випадку і 107,7 тисячі – у другому.

Це суми на рахунку, а не готівка. Під час зняття грошей з’являться додаткові витрати: середня комісія становить 1% від суми. Зокрема, "ПриватБанк" бере 1% за видачу власних коштів через свої банкомати та пункти видачі готівки. Стільки ж утримують під час зняття через інші українські банки.

З урахуванням податків і такої комісії дохідність у цих прикладах знижується приблизно до 6,7–7,9% річних. Це менше, ніж річне зростання курсу долара на 8,4%: сума у гривні збільшилася, але у валютному вираженні стала меншою.

Скільки доларів можна отримати після закриття депозиту

За 108,9 тисячі гривень, отриманих після річного вкладу в "Ощадбанку", за офіційним курсом 45,6008 грн/$ можна купити близько 2,38 тисячі доларів. Якщо взяти середній картковий курс 45,96 грн/$, вийде приблизно 2,37 тисячі доларів. Це менше ніж 2,4 тисячі доларів – суми, з якою порівнюють початковий вклад у 100 тисяч гривень.

Доларові депозити за тими самими програмами принесли б набагато менший процентний дохід, але зберегли б початкову суму у валюті. Номінальна ставка в "Ощадбанку" становить 0,3% річних, у "ПриватБанку" – 0,01%. Після утримання 23% податків залишається близько 0,23% і 0,008% відповідно.

Із вкладу в 2,4 тисячі доларів це близько 5,5 долара доходу в "Ощадбанку" і 0,2 долара – у "ПриватБанку". Якби вкладник отримав депозит назад в американській валюті, у нього залишилося б 2,4 тисячі доларів – без втрат через зміну курсу гривні.

Як повідомляв "Телеграф", українка знайшла банкноту номіналом 50 гривень із рідкісним номером. Користувачі по-різному оцінили її вартість. Одні назвали суму 7–8 тисяч гривень, інші вважали, що через стан банкноти за неї можуть запропонувати близько тисячі.