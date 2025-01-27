"Холокост" або "Голокост": як правильно писати українською мовою

Філолог пояснила, як правильно писати

У понеділок, 27 січня, у світі згадують жертви серед єврейського населення Європи під час нацистських репресій часів Другої світової війни. Трагічна сторінка історії отримала назву Голокост, проте в Україні досі точаться суперечки про те, як правильно писати це слово.

Поставити крапку у цьому питанні спробувала філолог Наталія Пономаренко. Її пояснення оприлюднено у групі "Мова та акулі пера" у Facebook.

Вона наголосила, що слово походить від грецького holokauton, тобто "жертва спалення", і активно почало використовуватися в 40-х роках минулого століття для позначення злочинів нацистської Німеччини.

В українському правописі, за словами Пономаренко, це слово правильно писати через "г" — Голокост.

"Згідно з правописом буква г передає на письмі глотковий щілинний приголосний звук у загальних та власних назвах іншомовного походження на місці h, g", — зазначила вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких випадках у російських прізвищах необхідно писати букву "Є" замість "Е".