Експосол України в США – про те, чому Фінляндії так легко вдалося домовитися зі Сполученими Штатами

Суботній неформальний візит до США Президента Фінляндії Александра Стубба дав несподівані ще кілька днів тому результати, зокрема, й для України.

Кількагодинна гра в одній команді з Президентом США Дональдом Трампом в гольф і дружній обід після неї дали можливість проговорити в деталях стільки питань, яких сторони не змогли б торкнутися і в трьох офіційних зустрічах в Овальному кабінеті.

Важливо, що цей візит досвідчений фінський політик, швед за походженням, один з лідерів Європи здійснив після узгодженої позиції надіслати Америці сигнал про те, що російський очільник має отримати більший тиск і "дедлайн" (ймовірно, 20 квітня) для повного ceasfire (припинення вогню).

Нагадаю, що колишній фінський Міністр закордонних справ і Прем’єр Александр Стубб заявляв, що вирішив змагатися за пост Президента Фінляндії саме через російське широкомасштабне вторгнення в Україну.

Так що ця гра у гольф має піти на користь всім.

Треба віддати належне фінській стороні, яка після кількох дипломатичних зусиль таки добилася проведення зустрічі з американським президентом.

Очевидно, вміння фінського президента грати в гольф на високому рівні зіграло свою роль. Таки був правий його батько Йоран Стубб – ще донедавна функціонер Європейського скаутського відділення НХЛ, який сказав ще кілька десятиліть тому своєму синові: "Що б не сталося з гольфом у його житті – ці навички стануть в нагоді".

Хоча не менш важливими стали й інші навички, отримані після закінчення Александром гімназії Мейнленда в місті Дейтона-Біч, штат Флорида, США та Фурманського університету в Південній Кароліні. А саме – вміння говорити з американцями однією мовою (і це не про англійську, якою він і так досконало володіє), розуміти їх культуру і спосіб мислення.

Хоча в новинах широко розійшлася новина про фінські криголами для США, скоріше всього не завадив створення дружньої атмосфері і початок реалізації контракту з Lockheed Martin на виробництво і закупівлю Фінляндією 64-х винищувачів F-35 Lightning II stealth більше ніж за 10 млрд. долл. США.

Так що політики й дипломати вчиться грати в гольф!

Але пам’ятайте, що грати в гольф з Дональдом Трампом, маючи за спиною сучасні технології побудови великих криголамів і контракт на закупівлю американських винищувачів за $10 млрд. комфортніше, ніж без всього цього!

Джерело: допис Валерія Чалого у Facebook