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Підтримуйте людину правильно: як сказати "виздоровлюй" українською

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Виздоровлюй чи одужуй Новина оновлена 19 січня 2025, 22:59
Виздоровлюй чи одужуй. Фото Колаж "Телеграф"

Вивчайте українську разом з "Телеграфом"

Дедалі більше українців свідомо переходять на рідну мову. Це помітно і в публічному просторі, і в особистому спілкуванні. Проте ще роблять помилки, наприклад, багато хто губиться, коли треба підтримати хворого. Наприклад, багато хто губиться, коли треба підтримати хворого. "Віздоравлівай", "поправляйся", "держись" – ці кальковані з російської вислови і їх все ще можна почути.

Натомість українська мова має багатий набір щирих, теплих слів підтримки. "Телеграф" розповість про них.

Варто зазначити, що в українській мові взагалі немає дієслова "виздоровлювати". Найпоширенішим та правильним варіантом є слово "одужуй". Саме його варто писати для коротких побажань у повідомленнях. Для офіційних розмов краще сказати "бажаю найшвидшого одужання".

В українській мові є багато гарних слів, коли йдеться про одужання. Хворий може видужувати, оклигувати чи поправлятися. У народі також часто кажуть: "стати на ноги", "очунювати", "вичухуватися", "повертати до здоров'я".

  • Після тривалої хвороби Марія почала поступово видужувати;
  • Петро довго лежав у лікарні, але нарешті почав оклигувати;
  • Її підтримка допомогла йому швидше стати на ноги;
  • Лікар сказав, що пацієнт почав поправлятися, і це добрий знак;
  • Спершу він виглядав дуже слабким, але згодом почав очунювати.

Варто розуміти різницю між словами. "Не хворіти" – це про те, як уникнути хвороби. А "одужання" – це про те, як людина повертається до здоров'я після хвороби.

У щоденному спілкуванні найкраще підійдуть прості фрази: "Одужуй швидше!", "Бажаю одужання", "Швидше ставай на ноги". Такі побажання звучать природно українською мовою та добре передають турботу про хвору людину.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно заповнювати документи українською мовою.

Теги:
#Українська мова #Правила #Правопис