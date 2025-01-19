Підтримуйте людину правильно: як сказати "виздоровлюй" українською

Вивчайте українську разом з "Телеграфом"

Дедалі більше українців свідомо переходять на рідну мову. Це помітно і в публічному просторі, і в особистому спілкуванні. Проте ще роблять помилки, наприклад, багато хто губиться, коли треба підтримати хворого. Наприклад, багато хто губиться, коли треба підтримати хворого. "Віздоравлівай", "поправляйся", "держись" – ці кальковані з російської вислови і їх все ще можна почути.

Натомість українська мова має багатий набір щирих, теплих слів підтримки. "Телеграф" розповість про них.

Варто зазначити, що в українській мові взагалі немає дієслова "виздоровлювати". Найпоширенішим та правильним варіантом є слово "одужуй". Саме його варто писати для коротких побажань у повідомленнях. Для офіційних розмов краще сказати "бажаю найшвидшого одужання".

В українській мові є багато гарних слів, коли йдеться про одужання. Хворий може видужувати, оклигувати чи поправлятися. У народі також часто кажуть: "стати на ноги", "очунювати", "вичухуватися", "повертати до здоров'я".

Після тривалої хвороби Марія почала поступово видужувати;

Петро довго лежав у лікарні, але нарешті почав оклигувати;

Її підтримка допомогла йому швидше стати на ноги;

Лікар сказав, що пацієнт почав поправлятися , і це добрий знак;

, і це добрий знак; Спершу він виглядав дуже слабким, але згодом почав очунювати.

Варто розуміти різницю між словами. "Не хворіти" – це про те, як уникнути хвороби. А "одужання" – це про те, як людина повертається до здоров'я після хвороби.

У щоденному спілкуванні найкраще підійдуть прості фрази: "Одужуй швидше!", "Бажаю одужання", "Швидше ставай на ноги". Такі побажання звучать природно українською мовою та добре передають турботу про хвору людину.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно заповнювати документи українською мовою.