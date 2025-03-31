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День Іпатія Чудотворця 31 березня: що категорично заборонено робити сьогодні

Автор
Тетяна Кармазіна
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Яке сьогодні народне свято - Вогнище
Яке сьогодні народне свято - Вогнище. Фото Колаж "Телеграфу"

Дізнайтеся, про що моляться святому Іпатію Чудотворцю

У понеділок, 31 березня, згідно з новоюліанським церковним календарем, православні та греко-католики вшановують пам’ять святого Іпатія Чудотворця. У народному календарі цей день відомий як свято Вогнище.

Іпатій Гангрський, який жив у III–IV століттях, був єпископом у Пафлагонії (нині територія Туреччини). Після засудження одного священнослужителя за брехню він зазнав нападу розгніваних єретиків. Вони жорстоко поранили єпископа мечами та кілками, а потім кинули його бездиханне тіло у болото.

Місцевий селянин виявив останки Іпатія, після чого святого поховали з почестями. За переказами, його мощі набули чудотворних властивостей. Християни вірять, що молитви до святого Іпатія допомагають вилікуватися від безпліддя.

Традиції та прикмети 31 березня

У народі свято 31 березня називається Вогнище. Це пов'язано з підсічно-вогневим землеробством: наші пращури у цей період випалювали ліс, а на збагаченій золою землі вирощували різні культури.

багаття
Фото: freepik
  • Сонячний день – літо буде теплим.
  • У клена та берези сік виділяється – до потепління.
  • Перелітні птахи злітаються зграями – весна прийде з гарною погодою.

Що не можна робити 31 березня

  • Лаятися подружжю — до довгої розлуки та нещастя.
  • Жінкам бажати комусь зла – негатив повернеться сторицею.
  • Згадувати нечисту силу — вона почує і увійде у дім.
  • Щоб в оселі було брудно — сміття забиратиме у домочадців енергію.

Свята та події 31 березня

  • День флориста в Україні
  • Всесвітній день резервного копіювання (Всесвітній день бекапу)
  • Міжнародний день декольте (International Cleavage Day)
  • День Ейфелевої вежі
  • Міжнародний день "Кинь свою ненависну роботу" (International Quit Your Crappy Job Day)
  • День газового пальника Бунзена (Bunsen Burner Day)
  • Міжнародний день медієвіста (International Hug a Medievalist Day, наука про середньовіччя)

У кого іменини 31 березня

Сьогодні іменини святкують Іпатій, Інокентій, Веніамін, Ганна, Іван та Йосип.

Нагадаємо, що у середині весни відзначається безліч державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на квітень 2025 року.

Теги:
#Традиції #Свята #Заборони #Церковне свято #Іменини