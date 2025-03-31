День Іпатія Чудотворця 31 березня: що категорично заборонено робити сьогодні

Дізнайтеся, про що моляться святому Іпатію Чудотворцю

У понеділок, 31 березня, згідно з новоюліанським церковним календарем, православні та греко-католики вшановують пам’ять святого Іпатія Чудотворця. У народному календарі цей день відомий як свято Вогнище.

Іпатій Гангрський, який жив у III–IV століттях, був єпископом у Пафлагонії (нині територія Туреччини). Після засудження одного священнослужителя за брехню він зазнав нападу розгніваних єретиків. Вони жорстоко поранили єпископа мечами та кілками, а потім кинули його бездиханне тіло у болото.

Місцевий селянин виявив останки Іпатія, після чого святого поховали з почестями. За переказами, його мощі набули чудотворних властивостей. Християни вірять, що молитви до святого Іпатія допомагають вилікуватися від безпліддя.

Традиції та прикмети 31 березня

У народі свято 31 березня називається Вогнище. Це пов'язано з підсічно-вогневим землеробством: наші пращури у цей період випалювали ліс, а на збагаченій золою землі вирощували різні культури.

Фото: freepik

Сонячний день – літо буде теплим.

У клена та берези сік виділяється – до потепління.

Перелітні птахи злітаються зграями – весна прийде з гарною погодою.

Що не можна робити 31 березня

Лаятися подружжю — до довгої розлуки та нещастя.

Жінкам бажати комусь зла – негатив повернеться сторицею.

Згадувати нечисту силу — вона почує і увійде у дім.

Щоб в оселі було брудно — сміття забиратиме у домочадців енергію.

Свята та події 31 березня

День флориста в Україні

Всесвітній день резервного копіювання (Всесвітній день бекапу)

Міжнародний день декольте (International Cleavage Day)

День Ейфелевої вежі

Міжнародний день "Кинь свою ненависну роботу" (International Quit Your Crappy Job Day)

День газового пальника Бунзена (Bunsen Burner Day)

Міжнародний день медієвіста (International Hug a Medievalist Day, наука про середньовіччя)

У кого іменини 31 березня

Сьогодні іменини святкують Іпатій, Інокентій, Веніамін, Ганна, Іван та Йосип.

Нагадаємо, що у середині весни відзначається безліч державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на квітень 2025 року.