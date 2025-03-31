День Іпатія Чудотворця 31 березня: що категорично заборонено робити сьогодні
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Дізнайтеся, про що моляться святому Іпатію Чудотворцю
У понеділок, 31 березня, згідно з новоюліанським церковним календарем, православні та греко-католики вшановують пам’ять святого Іпатія Чудотворця. У народному календарі цей день відомий як свято Вогнище.
Іпатій Гангрський, який жив у III–IV століттях, був єпископом у Пафлагонії (нині територія Туреччини). Після засудження одного священнослужителя за брехню він зазнав нападу розгніваних єретиків. Вони жорстоко поранили єпископа мечами та кілками, а потім кинули його бездиханне тіло у болото.
Місцевий селянин виявив останки Іпатія, після чого святого поховали з почестями. За переказами, його мощі набули чудотворних властивостей. Християни вірять, що молитви до святого Іпатія допомагають вилікуватися від безпліддя.
Традиції та прикмети 31 березня
У народі свято 31 березня називається Вогнище. Це пов'язано з підсічно-вогневим землеробством: наші пращури у цей період випалювали ліс, а на збагаченій золою землі вирощували різні культури.
- Сонячний день – літо буде теплим.
- У клена та берези сік виділяється – до потепління.
- Перелітні птахи злітаються зграями – весна прийде з гарною погодою.
Що не можна робити 31 березня
- Лаятися подружжю — до довгої розлуки та нещастя.
- Жінкам бажати комусь зла – негатив повернеться сторицею.
- Згадувати нечисту силу — вона почує і увійде у дім.
- Щоб в оселі було брудно — сміття забиратиме у домочадців енергію.
Свята та події 31 березня
- День флориста в Україні
- Всесвітній день резервного копіювання (Всесвітній день бекапу)
- Міжнародний день декольте (International Cleavage Day)
- День Ейфелевої вежі
- Міжнародний день "Кинь свою ненависну роботу" (International Quit Your Crappy Job Day)
- День газового пальника Бунзена (Bunsen Burner Day)
- Міжнародний день медієвіста (International Hug a Medievalist Day, наука про середньовіччя)
У кого іменини 31 березня
Сьогодні іменини святкують Іпатій, Інокентій, Веніамін, Ганна, Іван та Йосип.
Нагадаємо, що у середині весни відзначається безліч державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на квітень 2025 року.