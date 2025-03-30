Можна зігрітися чи засмажитись: журналістка поскаржилася на купе "Укрзалізниці"

Відчиняти вікна не дозволяють

Опалювальний сезон добігає кінця, однак у поїздах Укрзалізниці все ще можна зігрітися. При цьому в деяких випадках можна не тільки зігрітися, а й "засмажитися".

Своїм досвідом поділилася львівська журналістка Мар’яна П’єцух у соцмережі Facebook. Вона також прикріпила фотографію, де видно, що в коридорі температура повітря піднялася вище 25 градусів. За її словами, у купе було ще спекотніше.

"Вічний біль. А потім виходиш з потяга як потравлений тарган. Ледве тягнучи ноги з думкою, чи не підчепив який вірус в цьому замкнутому просторі без вентиляції", — написала вона.

На знімку журналістки також видно, що вікна були зачинені на зиму, а відчиняти їх заборонили.

Користувачі мережі мовчати не стали та вирішили поділитися своїм рецептом того, як діяти у подібних ситуаціях. Втім, секрету тут особливого немає — треба просто звернутися до провідниці або залишити відгук у додатку.

Варто зазначити, що на роботу печі скаржилися і раніше. Наприклад, журналіст Сергій Чернявський у лютому потрапив у купейний вагон, який затягнуло димом.