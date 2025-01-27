"Холокост" или "Голокост": как правильно писать на украинском языке

Филолог объяснила, как писать правильно

В понедельник, 27 января, в мире вспоминают жертв среди еврейского населения Европы во время нацистских репрессий времен Второй мировой войны. Трагичная страница истории получила название Холокост, однако в Украине до сих пор идут споры о том, как правильно писать это слово.

Поставить точку в этом вопросе попыталась филолог Наталья Пономаренко. Ее объяснение обнародовано в группе "Мова та акули пера" в Facebook.

Она отметила, что слово происходит от греческого holokauton, то есть "жертва сожжения", и активно начало использоваться в 40-х годах прошлого века для обозначения преступлений нацистской Германии.

В украинском правописании, по словам Пономаренко, это слово правильно писать через "г" — Голокост.

"Согласно правописанию, буква г передает на письме глоточный щелевой согласный звук в общих и собственных названиях иноязычного происхождения на месте h, g", — отметила она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких случаях в российских фамилиях необходимо писать букву "Є" вместо "Е".